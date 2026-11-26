Después de haber terminado en el sexto lugar en el Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto comenzó a palpitar lo que sería la penúltima fecha del campeonato de la Fórmula 1, a la que Alpine llega con la esperanza de superar a Racing Bulls en la tabla. Si bien el Circuito Internacional de Lusail tiene algunas similitudes con el trazado de Nevada, lo cierto es que el pilarense piensa que será una carrera distinta en el GP de Qatar.

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Tal es así que el piloto argentino se refirió a las diferencias que espera entre ambas fechas en la previa a la cita en Oriente Medio, advirtiendo que posiblemente se trate de una jornada más tradicional y sin los rebases que hubo en Las Vegas. “Probablemente volveremos a un tipo de carrera más normal, tras la intensa dinámica de succión que acabamos de vivir, que resultó ser algo muy singular”, afirmó Franco en declaraciones rescatadas por Olé.

Para el pilarense, la clave del circuito catarí está en el poco margen existente para las equivocaciones, sobre todo considerando el límite de 25 vueltas que estableció Pirelli para cada juego de neumáticos. “El trazado castiga mucho los errores, con las escapatorias de grava situadas muy cerca de la salida de las curvas, cada vez que te abrís lo pagás. Pero el flujo de las curvas hace que completar una vuelta sea una experiencia muy gratificante”, agregó.

A pesar de todo esto, el piloto de Alpine reconoció que en el equipo galo están listos para dar una buena performance, con el principal objetivo de volver a la zona de puntos y seguir recortándole terreno a sus rivales italianos. “Estamos preparados para darlo todo de nuevo en la penúltima cita del año y, ojalá, lograr puntuar por segunda carrera consecutiva”, cerró Colapinto.

Cabe mencionar que, al cabo de dos fechas para el cierre de la temporada, Racing Bulls se encuentra en el quinto lugar de la tabla de constructores con 114 puntos, posicionándose como el líder de la zona media. Por su parte, Alpine está sexto con 87, lo que supone una diferencia de 27 unidades cuando quedan 86 puntos en juego entre Qatar y Abu Dhabi.

Colapinto sumó en 9 fechas esta temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Las Vegas