La Fórmula 1 se encontró con su mejor carrera del año en el Gran Premio de Las Vegas, con cincuenta vueltas de pura adrenalina con intercambios de posiciones constantes en la punta. Max Verstappen, que había salido primero tras heredar la pole por la sanción de Kimi Antonelli, se quedó con la victoria en una jornada inolvidable, sobre todo por el hecho de que no hubo una sola vuelta sin rebases.

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El piloto neerlandés había sostenido el liderato en la largada, pero tuvo que batallar con los Mercedes y los McLaren, aunque eso no le impidió sumar su cuarta victoria del año para Red Bull. No obstante, no todo fue color de rosas para el equipo austriaco, ya que Isack Hadjar se vio forzado a tener una segunda parada por daños en el alerón delantero, lo cual lo condenó a caer al último lugar y no le permitió volver a posicionarse en zona de puntos.

Por fuera de la escudería de Milton Keynes, uno de los grandes ganadores de la jornada fue McLaren, que pasó de pelear por ingresar a los puntos a sumar un doble podio al aprovechar las falencias de los Mercedes. Lando Norris y Oscar Piastri cruzaron la línea de meta en el segundo y tercer lugar, respetivamente, e incluso el británico estuvo cerca de arrebatarle el triunfo a Verstappen, que finalmente pudo mantener a raya a los papaya.

El polo opuesto lo representan Mercedes y Ferrari. La firma alemana había sido candidata a la victoria con sus dos pilotos, pero George Russell cometió un error a dos vueltas del final y cayó hasta el noveno lugar, mientras que Antonelli se vio superado por los McLaren en el penúltimo giro. En cuanto a los de Maranello, Charles Leclerc provocó un nuevo incidente con Lewis Hamilton que derivó en que ambos sean superados por los Alpine.

Justamente la escudería francesa fue otra de las ganadoras, ya que sumó 18 puntos en total con el quinto puesto de Pierre Gasly y el sexto de Franco Colapinto, quien fue favorecido por la sanción a Leclerc. Por si fuera poco, Racing Bulls se quedó en cero al igual que Audi, Haas, Aston Martin y Cadillac, mientras que Williams sumó con la octava posición de Carlos Sainz.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Las Vegas 2026

Mercedes: 666 puntos (CAMPEÓN). Ferrari: 517. Red Bull: 440. McLaren: 431. Racing Bulls: 114. Alpine: 87. Haas: 31. Audi: 28. Williams: 16. Aston Martin: 7. Cadillac: 0.

Verstappen es el segundo más ganador del 2026.

Horarios del GP de Qatar 2026 de F1

Tras el GP de Las Vegas, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito Internacional de Lusail, donde se disputará el Gran Premio de Qatar entre el 27 y 29 de noviembre por la vigesimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: