La Fórmula 1 ya tiene definidos a todos los pilotos que correrán en la temporada 2027.

La Fórmula 1 ya conoce a sus 22 protagonistas para 2027. A dos fechas del final de la temporada, Haas oficializó la continuidad de Oliver Bearman y cerró el último asiento disponible. Con esa firma quedaron definidas las 11 escuderías, con un fuerte sello latinoamericano: Franco Colapinto seguirá en Alpine junto a Pierre Gasly.

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La confirmación que faltaba en F1 llegó en la antesala de las definiciones en Qatar y Abu Dhabi. Bearman, británico de 21 años, afrontará su tercera temporada en la estructura norteamericana, ahora como referente del equipo, mientras que su compañero será el debutante brasileño Rafael Camara.

Bearman llega como la gran figura de Haas: sumó 23 de los 31 puntos del equipo en el campeonato. El conjunto estadounidense pelea por sostener el séptimo puesto del Mundial de Constructores frente a Audi, que tiene 28 unidades, apenas tres menos. Ayao Komatsu, director de Haas, celebró la renovación: "Continuar con Ollie en 2027 era una decisión natural para nosotros. Hemos visto su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista".

El piloto, que ya había corrido tres carreras en 2024 con Ferrari y Haas, también se mostró conforme: "No es ningún secreto que estoy encantado de continuar con TGR Haas F1 Team en 2027. Este equipo ha tenido un papel integral en mi desarrollo, y he sentido una enorme confianza y apoyo de todos aquí".

La firma no fue sencilla. Durante la previa del Gran Premio de Las Vegas, Bearman había dejado en claro su fastidio por la demora. "Para ser honesto, estoy bastante decepcionado de encontrarme aquí, en la vigésima ronda de la temporada, sin un contrato firmado para el año que viene. Es una situación extraña, pero estamos cerca", declaró.

Según el portal Motorsport, la traba no pasaba por su vínculo con Ferrari, sino por el dinero. El periodista Marc Limacher detalló que el piloto pretendía cerca de seis millones de euros, una cifra que Haas se resistía a pagar. Su entorno reclamaba una mejora salarial tras haberse afianzado como el piloto número uno del equipo, por encima del saliente Esteban Ocon.

Bearman llegó a Haas bajo el ala de Ferrari y sigue siendo parte de su programa de jóvenes. "Sigo siendo un piloto junior de Ferrari y mi sueño final es correr para Ferrari", afirmó. Aunque admitió que no será fácil: "Sigue siendo mi sueño máximo, pero no hay duda de que, mirando hacia el futuro, puede haber algunos desafíos allí. No se puede negar, está muy claro".

Franco Colapinto y el sello latinoamericano

La parrilla de 2027 tendrá una fuerte presencia de la región. En Alpine, Colapinto fue confirmado para seguir junto al experimentado Pierre Gasly. Será su segunda temporada completa en la escudería francesa con sede en Enstone. No será el único latinoamericano. Los brasileños Gabriel Bortoleto (Audi) y Rafael Camara (Haas) y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) completan una camada que le da a la región cuatro butacas en la máxima categoría.

Los pilotos de la Fórmula 1 2027, equipo por equipo

En los equipos de punta no hubo cambios. Así quedaron las 11 alineaciones:

Los equipos grandes

Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli, reciente campeón del mundo. Es la misma dupla que conquistó anticipadamente el título de Constructores.

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, atados con contratos de larga duración.

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton, pese a las tensiones internas entre sus dos estrellas.

Red Bull Racing: Max Verstappen e Isack Hadjar, que se ganó la continuidad tras una destacada temporada debut como titular.

El resto de la parrilla

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Haas: Oliver Bearman y Rafael Camara.

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Williams: Carlos Sainz y Alex Albon, con la meta de revertir un año complejo.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll, tras una temporada con serios problemas en los motores Honda.

Racing Bulls: Liam Lawson y el debutante británico Arvid Lindblad.

Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas, quien también estuvo entre los últimos en asegurar su lugar.

Qué falta en la temporada 2026

Con la grilla del año próximo cerrada, la atención vuelve a la pista. Restan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, donde todavía se definen posiciones en el Mundial de Constructores, como la lucha de Haas y Audi por el séptimo lugar.