La previa al GP de Las Vegas estuvo picante en la Fórmula 1 debido al incidente protagonizado por Max Verstappen y George Russell durante la FP3, cuando ambos se rebasaron mutuamente y llegaron a tocarse como si estuviesen en carrera. A causa del suceso, el as de Red Bull no solo recibió una advertencia por parte de los comisarios, sino también una crítica del piloto de Mercedes, que salió al ataque en diálogo con la prensa.

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“Hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todos lo aceptan, y yo no voy a aceptar que alguien me arruine así y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarse ante ese tipo”, había dicho Russell. Consultado por estos comentarios, el piloto neerlandés se abstuvo de responder y, en lugar de seguirle el juego a su rival, optó por mostrar su superioridad dentro de la pista en la carrera del domingo.

Y es que el tetracampeón del mundo mantuvo el dominio de la carrera en todo momento, incluso en las ocasiones en las que era superado por el inglés, que no lograba retener la primera posición. No obstante, el momento clave de la carrera llegó con el accidente de Russell a dos vueltas de la línea de meta, cuando impactó levemente contra el muro en la frenada de la quinta curva en su intento por superar a Andrea Kimi Antonelli.

De ahí que Verstappen haya aprovechado la conferencia de prensa posterior a su triunfo para burlarse del accidente que tuvo el británico, destacando su superioridad en la pista por sobre el piloto de Mercedes. “La cuestión es que él habla mucho fuera de la pista. Y, sinceramente, para mí no importa demasiado porque está tan por debajo de mi nivel que, de todos modos, no tiene mucho sentido que intente responder a eso, así que no me molesta”, había comenzado el ganador de la fecha.

Acto seguido, el neerlandés advirtió que el karma había actuado por sí mismo al poner en su lugar al inglés y reveló cómo se sintió cuando vio lo que sucedía a sus espaldas. “Y hoy el karma es una perra. Sinceramente fue fantástico cuando miré por el espejo y vi lo que estaba pasando. Así que pensé: ‘¡Fantástico! Mi día solo está mejorando. Y, por supuesto, cuando crucé la meta primero, mi día quedó completo”, cerró.

Max suma cuatro victorias en la temporada.

Llega la definición del subcampeonato de la F1

Con Antonelli ya proclamado campeón en México, la Fórmula 1 podría conocer a su subcampeón este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, al que Verstappen llega como segundo de la tabla con 304 puntos. Detrás del neerlandés se encuentran Lewis Hamilton (267) y Russell (264), una diferencia de 37 unidades con su principal perseguidor, de manera que puede sellar el subcampeonato sin depender de nadie con tan solo subirse al podio en Lusail.