La noche del viernes trajo un nuevo incidente para sumar a la lista de los encontronazos que han tenido Max Verstappen y George Russell en la Fórmula 1, aunque curiosamente esta vez se dio en medio de una práctica libre. Y es que ambos pilotos tuvieron un toque durante la FP3, lo que hizo que la maniobra sea analizada por los comisarios, que finalmente le dieron una advertencia a la estrella de Red Bull.

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A pesar de esto, Russell no quedó contento con la decisión y terminó atacando al piloto neerlandés después de la clasificación, acusándolo de creerse mejor que el resto de los pilotos de la grilla. “No hay nada en las reglas que diga que no puedes adelantar a alguien que está empezando la vuelta, pero cuando haces esto, estás fastidiando a esa persona”, comenzó el británico, que acto seguido remarcó su disposición a frenar a Verstappen.

“Hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta, y yo no voy a aceptar que alguien me fastidie así y vaya por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarle cara a ese tipo”, agregó. Como era de esperarse, las declaraciones del inglés no tardaron en llegar a los oídos del tetracampeón del mundo, quien no se hizo mayor inconveniente sobre el asunto.

Y es que cuando le consultaron sobre las palabras de Russell durante la conferencia de prensa, Verstappen ni siquiera le dio lugar al asunto. “Ni siquiera quiero perder mi tiempo en eso. Para mí no vale la pena en lo más mínimo”, lanzó el piloto de Red Bull, que desconoció cualquier pacto que se haya dado entre los pilotos, en referencia al acuerdo tácito del que habló el segundo hombre de Mercedes.

“Nunca he visto un acuerdo así en mi vida”, recalcó el neerlandés, que coincidió con los comisarios sobre este presunto pacto, que tampoco fue considerado a la hora de determinar el llamado de atención para Verstappen. Lo curioso es que ambos pilotos compartirán la primera fila este domingo en la largada del Gran Premio de Las Vegas, que está programado para iniciarse a la 1:00 de la madrugada (hora Argentina).

Russell pasó a ser el segundo piloto de Mercedes.

En la conferencia de prensa posterior a la carrera, Verstappen sentenció: "El tema es que habla mucho fuera de la pista y, sinceramente, a mí no me molesta demasiado porque está tan por debajo de mi nivel que ni siquiera tiene sentido que intente entrar en ese juego... Hoy, el karma hizo lo suyo. Sinceramente, fue fantástico cuando miré por el espejo retrovisor y vi lo que estaba pasando. Pensé: ¡Fantástico! ¡Mi día no podría mejorar más!. Y, por supuesto, cuando crucé la línea de meta en primera posición, mi día fue perfecto".

Las posiciones del GP de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1