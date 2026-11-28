Franco Colapinto protagonizó un nuevo momento viral en pleno Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine dejó atrás a Lance Stroll con sólo una maniobra que fue no sólo llamativa sino también peligrosa. El canadiense representante de Aston Martin obstruyó al pilarense que tuvo que superarlo, pero minutos después tuvo la oportunidad de descargarse con una picante respuesta en el cierre de la tercera práctica libre.

La peligrosa maniobra de Stroll sobre Colapinto y la respuesta que se viralizó en las redes

El compañero de Fernando Alonso circulaba por la pista y Colapinto se vio en la obligación de bajar la velocidad e igualmente superarlo, aunque perdió la oportunidad de hacer una vuelta rápida. Poco después se volvieron a cruzar en el circuito y cuando Stroll superó al argentino este último le hizo un gesto de "fuck you" que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. A modo de "venganza", el piloto de la escudería francesa no se guardó nada y mostró su bronca.

El picante gesto de Franco Colapinto contra Lance Stroll

En cuanto al resultado final, el pilarense culminó en el puesto 16 de la tercera práctica libre y se prepara para la Qualy que comenzará este mismo sábado 28 de noviembre desde las 15 horas de nuestro país. Después de los tres entrenamientos, el argentino intentará seguir sumando puntos en la tabla de pilotos después de una temporada más que positiva. Cabe destacar que Qatar es la penúltima fecha del campeonato que ya tiene a un ganador -Kimi Antonelli- y la última será el próximo fin de semana en Abu Dabi.

La maniobra viral de Colapinto en el GP de Qatar

En la segunda práctica libre del viernes, el argentino tuvo un altercado con Carlos Sainz similar al de este sábado con Stroll. Colapinto estaba por detrás de Sainz en la recta principal y por delante de George Russell; cuando este último se abrió fue cuando el pilarense aprovechó la ocasión para cruzarse y superar al español en la curva, quien se frenó perdiendo velocidad debido a dicho movimiento que posicionó al argentino adelante.

Los días y horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

El cronograma completo, tomando como referencia el horario de Argentina, será el siguiente:

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Sábado 28 de noviembre

Clasificación: 15:00.

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13:00.

Dónde ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar

En Argentina, la Fórmula 1 mantiene cobertura a través de Fox Sports, mientras que las plataformas vinculadas a ESPN y Disney+ forman parte del acuerdo regional de transmisión. También existe la alternativa oficial de F1 TV Pro, que ofrece las sesiones en vivo, cámaras onboard y diferentes señales. La próxima fecha será el fin de semana que viene en Abu Dabi, más precisamente en el circuito de Yas Marina. El piloto argentino buscará cerrar una temporada histórica con Alpine en donde sumó minutos y fue protagonista en varias carreras del año 2026.