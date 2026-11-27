La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca de llegar a su fin, puesto que este fin de semana se disputará la penúltima fecha con el Gran Premio de Qatar, al que Franco Colapinto llega lleno de energía. El pilarense viene de terminar sexto en Las Vegas, donde Alpine sumó un total de 18 puntos y volvió a tener chances de liderar la zona media de la tabla de constructores, sobre todo porque Racing Bulls quedó en cero.

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De hecho, la escudería francesa suma 87 puntos y se ubica en el sexto lugar, mientras que el equipo de Faenza está quinto con 114, lo que supone una diferencia de 27 unidades a falta de dos fechas para el cierre de la temporada. Puesto que cada carrera otorga un máximo de 43 puntos para cada equipo, Alpine tiene todavía chances de pasar a Racing Bulls, que se había mostrado más sólido en toda la segunda parte de la temporada.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que el piloto argentino se encuentra en el decimosegundo lugar del campeonato con 35 puntos, a tan solo tres de Arvid Lindblad, que no suma desde el décimo puesto en Malasia. El británico viene de sufrir un abandono en Las Vegas por un trompo y también estuvo forzado a retirarse en México, producto de un toque con Oscar Piastri, aunque en líneas generales ha mostrado un notable rendimiento en el año.

De hecho, Lindblad ha sido el principal rival de Colapinto a lo largo de la temporada, no solo en la tabla, sino también con algunos incidentes dentro de la pista, tal como sucedió en el GP de los Estados Unidos. En aquella ocasión, el toque provocado por el británico terminó en el abandono del pilarense, mientras que en Interlagos mantuvieron una lucha codo a codo por la decimoprimera posición.

Cabe mencionar que el GP de Qatar representará un desafío distinto para Alpine en relación a lo sucedido en Las Vegas, en parte por las condiciones climáticas diferentes en Oriente Medio. Además, Pirelli ya confirmó que los juegos de neumáticos tendrán un máximo de 25 vueltas, las cuales serán acumulativas con las prácticas libres y la clasificación, aunque no así con las vueltas de reconocimiento previas a la carrera.

Colapinto viene de terminar sexto en Las Vegas.

Horarios del GP de Qatar 2026 de F1

Tras el GP de Las Vegas, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito Internacional de Lusail, donde se disputará el Gran Premio de Qatar entre el 27 y 29 de noviembre por la vigesimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: