El campeonato de la Fórmula 1 está a punto de terminar, puesto que la última fecha se disputará a inicios de diciembre en esta seguidilla de tres carreras al hilo que vino programada para el cierre de temporada. Tal es así que la próxima cita se disputará este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, el cual llega con cinco situaciones a las que se deberá prestar atención, en algunos casos por las repercusiones que podrían tener para 2027.

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Uno de los aspectos que sin duda serán el foco de atención en los primeros días en el Circuito Internacional de Lusail es la creciente tensión entre Max Verstappen y George Russell, quienes protagonizaron un gran duelo en Las Vegas. Las declaraciones del británico tras la FP3 y la respuesta del neerlandés después de su victoria toman mayor relevancia en Qatar, que fue el escenario del primer desacuerdo fuerte en 2024 y derivó en el conflicto que mantienen hasta ahora.

Ahora bien, en cuanto a conflictos internos, el drama de Ferrari no tiene competencia, ya que lo sucedido en las últimas fechas entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton ha dejado en una posición delicada al equipo italiano. La colisión ocasionada por el monegasco en Las Vegas fue calificada de “inaceptable” por Fred Vasseur, director de la escudería, que había solicitado una reunión con Leclerc en medio de la transmisión para aclarar las cosas, por lo que habrá que observar si hubo cambios para este fin de semana.

Otro integrante de Ferrari que atraviesa una situación llena de incertidumbre es Oliver Bearman, miembro de la academia y actual piloto de Haas, aunque todavía sin confirmación para seguir en la F1. Si bien se espera que su renovación se anuncie en los próximos días, el retraso para cerrar el nuevo acuerdo ha dañado en parte la relación del piloto con el equipo, sobre todo considerando que ya se fichó a Rafael Cámara.

Justamente el brasileño es el cuarto aspecto a seguir este fin de semana, puesto que hizo oficial que terminará la temporada en la máxima categoría a pesar de que eso significa perderse la chance de ser campeón de la F2. Con apenas siete puntos de diferencia, Cámara es el actual líder, pero con dos fechas restantes y Nikola Tsolov tan cerca, es esperable que el título quede en manos del búlgaro de Red Bull.

Por último, Pirelli ha establecido un máximo de 27 vueltas para cada juego de neumáticos en la carrera del domingo debido a las cargas energéticas, el estrés térmico y la degradación. Además, las vueltas de cada sesión previa también cuentan y el total es acumulativo, de manera tal que los equipos deberán gestionar bien sus recursos en cuanto a las gomas y, además, cada bloqueo se pagará caro.

Max Verstappen fue el último en ganar en Lusail.

Horarios del GP de Qatar 2026 de F1

Tras el GP de Las Vegas, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito Internacional de Lusail, donde se disputará el Gran Premio de Qatar entre el 27 y 29 de noviembre por la vigesimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: