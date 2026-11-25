La interna de Ferrari atraviesa su momento más delicado desde la llegada de Lewis Hamilton a la escudería italiana. Lo que comenzó como una rivalidad deportiva con Charles Leclerc escaló hasta convertirse en un problema de convivencia que preocupa seriamente a las autoridades del equipo.

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El último episodio ocurrió durante el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, cuando el monegasco intentó superar a su compañero en la lucha por el sexto puesto y terminó provocándole un trompo.

Los comisarios deportivos responsabilizaron a Leclerc y le aplicaron una penalización de diez segundos. Como consecuencia, Hamilton terminó séptimo y el monegasco cayó hasta la décima posición. Pero lo más grave ocurrió después de la carrera.

El jefe de Ferrari reconoció que la situación es inmanejable

Frédéric Vasseur, jefe de la escudería italiana, cuestionó públicamente la maniobra de Leclerc y reveló que el equipo había transmitido instrucciones para evitar otro enfrentamiento entre sus pilotos.

En declaraciones a Sky Sport Italia, el dirigente reconoció que la tensión aumentó considerablemente durante los últimos 18 meses y describió la situación entre ambos como “inmanejable”.

Según publicó Infobae, el francés considera que las diferencias ya exceden lo estrictamente deportivo y que existe un problema de entendimiento personal entre los corredores.

Además, admitió que habría actuado de otra manera si hubiese conocido de antemano el nivel de tensión que alcanzaría la relación.

Ferrari podría sancionar económicamente a Leclerc

De acuerdo con información publicada por el diario italiano La Gazzetta dello Sport, la escudería analiza la posibilidad de imponer multas económicas a sus pilotos para evitar nuevos incidentes.

Una de las alternativas sería aplicar un sistema similar al que utilizó Toto Wolff en Mercedes durante 2016, cuando los enfrentamientos entre Hamilton y Nico Rosberg pusieron en riesgo los intereses del equipo.

Por el momento, Ferrari no confirmó oficialmente ninguna sanción interna.

Por su parte, Leclerc aceptó la responsabilidad deportiva por el incidente y lamentó los puntos perdidos por la escudería. Hamilton, en cambio, evitó profundizar públicamente sobre el enfrentamiento y dejó la resolución del conflicto en manos del equipo.

Una pelea que comenzó mucho antes de Las Vegas

El choque en Estados Unidos no fue un episodio aislado. Durante la temporada 2026, ambos pilotos protagonizaron diferentes enfrentamientos en Monza y México.

Después del incidente mexicano, Vasseur organizó una reunión antes del Gran Premio de São Paulo para establecer pautas de convivencia y evitar que las disputas internas continuaran perjudicando al equipo.

Aunque inicialmente las conversaciones parecían haber dado resultado, el nuevo contacto en Las Vegas demostró que el conflicto continúa abierto.

¿Puede irse alguno de los dos pilotos?

Según informó Corriere della Sera, la conducción de Ferrari no contempla por el momento rescindir los contratos de ninguno de sus corredores.

Sin embargo, la situación también aumenta la presión sobre Vasseur, quien deberá demostrar que puede controlar la rivalidad entre dos de las principales figuras de la Fórmula 1.

La próxima prueba será el Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada 2026. Allí, Ferrari tendrá el desafío de recuperar competitividad y evitar que sus propios pilotos vuelvan a perjudicar los resultados de la escudería.

La crisis dejó de ser exclusivamente deportiva: ahora el gran desafío de Maranello es conseguir que Lewis Hamilton y Charles Leclerc puedan seguir trabajando juntos.