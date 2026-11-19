Colapinto reveló cómos eguirá a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana mientras se prepara para el GP de Las Vegas de Fórmula 1.

Franco Colapinto tendrá un fin de semana con el corazón y la cabeza divididos. Mientras se prepara para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, el piloto de Alpine reconoció que no se perderá lo que suceda con Boca Juniors, que este sábado enfrentará a Atlético Mineiro en Barranquilla por el título de la Copa Sudamericana.

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El piloto de Pilar contó cómo siguió los últimos partidos del conjunto azul y oro en medio de su agenda en la F1 y adelantó que repetirá la rutina a miles de kilómetros de la Argentina. "Este fin de semana habrá que bancar de vuelta, de la misma manera. Cuando me baje del auto, vamos a estar ahí bien pendientes", aseguró en una entrevista con el canal oficial de Fórmula 1.

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se jugará el sábado 21 de noviembre a las 19.30 en Barranquilla. Unas horas después, el domingo a la 1.00 (hora argentina), Colapinto largará en la carrera del circuito callejero de Las Vegas, en Estados Unidos.

La bandera roja en México y el "ganó Boca"

No es la primera vez que el corredor de Alpine combina ambas pasiones. Durante el Gran Premio de México, el "Xeneize" se impuso 1-0 a River en el Superclásico disputado en La Bombonera, y la noticia le llegó en plena competencia. "En la bandera roja, cuando paramos ahí en México, me iban diciendo el resultado: 'Ganó Boca', me actualizaban. Me subí al auto motivado", recordó.

Colapinto también compartió una anécdota con Bizarrap, reconocido hincha de Vélez. Fue durante el partido ante Defensa y Justicia, mientras el piloto estaba en Brasil, que le dio a Boca la victoria y la Tabla Anual 2026. "Estuvo ahí con Boca a full. Quería que gane el campeonato, así que estuvo haciendo fuerza también", contó entre risas sobre el productor musical.

Colapinto y el GP de Las Vegas: un desafío "desde cero"

En lo deportivo, el representante de Alpine llega a la 21ª fecha del calendario de la Fórmula 1 con un objetivo claro: cortar una racha de seis carreras sin sumar puntos. En Brasil terminó 13°, pero el rendimiento de su monoplaza no fue el que esperaba, al igual que carreras anteriores.

El argentino advirtió que el trazado urbano de Las Vegas obliga a los equipos a empezar casi de nuevo: "Es un circuito diferente, muy particular, creo, en comparación con el resto del año. Los factores, el clima, la manera en que está hecho el circuito, el asfalto. Todo es diferente a lo que estás acostumbrado durante el año. Así que es como empezar desde cero". Y agregó: "Eso a veces es bueno para ver cómo reaccionan los otros autos y qué equipo consigue entenderlo primero".

El clima será uno de los mayores obstáculos. Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 °C para el momento de la carrera, lo que complica llevar los neumáticos a su ventana óptima de funcionamiento. "Normalmente nos quejamos del calor, así que un poco de frío probablemente no venga mal. Pero va a hacer mucho frío. Y creo que estos autos, y también estos neumáticos, son realmente sensibles cuando están por debajo de la temperatura adecuada", explicó. Aun así, el piloto cree que esas condiciones atípicas pueden abrirles una puerta a los equipos de la zona media, donde pelea Alpine.

Sin descuidar el cierre de la temporada, Colapinto ya trabaja en el desarrollo del auto del año próximo. Probó distintas variantes en el simulador y valoró el primer contacto con el proyecto, aunque fue prudente sobre el salto de rendimiento. "Probamos algunas cosas. Creo que es muy difícil decir cuánto vamos a mejorar en comparación con los demás. Siempre es una incógnita. Quizás nosotros demos un paso muy grande, pero tal vez los demás den uno todavía mayor", señaló en una entrevista con Motorsport.com.