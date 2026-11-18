La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Las Vegas y Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad con vistas a la búsqueda de volver a sumar, tras varios fines de semana difíciles para Alpine. El piloto argentino saldrá a pista desde el jueves 19 de noviembre, cuando se dispute la primera práctica libre, mientras que la carrera principal se desarrollará el domingo 22, a partir de la 1 de la madrugada de Argentina. Será una nueva presentación en una de las competencias nocturnas más atractivas del calendario.

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GP de Las Vegas de F1: cronograma y horarios en Argentina

La actividad en el circuito callejero estadounidense comenzará el jueves y se extenderá hasta la madrugada del domingo. Debido a la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán estar atentos a las sesiones nocturnas y de madrugada.

Jueves 19 de noviembre: Práctica Libre 1, a las 21.30.

Viernes 20 de noviembre: Práctica Libre 2, a la 1.00.

Viernes 20 de noviembre: Práctica Libre 3, a las 21.30.

Sábado 21 de noviembre: Clasificación, a la 1.00.

Domingo 22 de noviembre: Carrera, a la 1.00.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Dónde ver online el GP de Las Vegas de Fórmula 1 en Argentina

Gasly y Colapinto palpitando la previa en Las Vegas.

Los seguidores de la categoría podrán disfrutar de todas las alternativas del Gran Premio a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales. Las opciones para seguir a Colapinto son:

Fox Sports: cobertura televisiva del Gran Premio, según la programación del canal.

Disney+ Premium: transmisión en vivo de las sesiones mediante una suscripción al servicio de streaming.

F1 TV Pro: plataforma oficial de la Fórmula 1, que ofrece cámaras a bordo de los monoplazas, tiempos en vivo y seguimiento personalizado de los pilotos.

De esta manera, los fanáticos tendrán distintas alternativas para acompañar al argentino durante todo el fin de semana, desde los entrenamientos hasta la bandera a cuadros.

Cómo llega Franco Colapinto al GP de Las Vegas

Colapinto afrontará esta nueva fecha con la expectativa de volver a sumar puntos para Alpine en la recta final de la temporada. El argentino viene de finalizar en el puesto 13 en el Gran Premio de Brasil y actualmente ocupa la duodécima posición del campeonato de pilotos, con 27 unidades.

Enfrente tendrá un desafío importante: competir en un trazado exigente, donde las características del monoplaza y la puesta a punto serán determinantes. Además, el campeonato ya tiene a Kimi Antonelli como campeón mundial y a Mercedes como ganador del título de constructores.

Cómo es el circuito de Las Vegas de la Fórmula 1

El Las Vegas Strip Circuit es un trazado urbano de 6,201 kilómetros de extensión y 17 curvas, que recorre algunas de las avenidas y zonas más emblemáticas de la ciudad estadounidense.

La competencia contempla 50 vueltas, para completar una distancia total de 309,958 kilómetros. Sus largas rectas permiten alcanzar velocidades muy elevadas y generan oportunidades de sobrepaso, mientras que las frenadas fuertes representan uno de los principales desafíos para los pilotos.

Otro factor determinante serán las bajas temperaturas de la noche, que pueden dificultar el calentamiento de los neumáticos. Para Colapinto será una nueva oportunidad de demostrar su evolución y buscar un resultado positivo en un circuito que exige precisión y velocidad.





