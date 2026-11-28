Franco Colapinto se presentó en Qatar, en uno de los autódromos más difíciles para Alpine en la Fórmula 1, con una clasificación que fue floja en líneas generales. El piloto argentino de 23 años pasó con lo justo la Q1, aunque no pudo superar la Q2 y quedó 14°. A la espera de la confirmación de la grilla de salida oficial y de probables sanciones, todo indica que el ex Williams largará desde dicha posición. Por su parte, su compañero de equipo Pierre Gasly quedó 12°.

La grilla de partida del Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1

Posición N.º Piloto Tiempo de clasificación 1 63 George Russell 1:21.695 2 12 Andrea Kimi Antonelli 1:21.823 3 1 Lando Norris 1:22.175 4 81 Oscar Piastri 1:22.245 5 6 Isack Hadjar 1:22.291 6 3 Max Verstappen 1:22.332 7 16 Charles Leclerc 1:22.955 8 41 Arvid Lindblad 1:23.032 9 44 Lewis Hamilton 1:23.108 10 30 Liam Lawson 1:23.134 11 87 Oliver Bearman 1:23.367 12 10 Pierre Gasly 1:23.568 13 5 Gabriel Bortoleto 1:23.654 14 43 Franco Colapinto 1:23.659 15 51 Rafael Câmara 1:23.863 16 27 Nico Hülkenberg 1:23.899 17 55 Carlos Sainz Jr. 1:24.370 18 23 Alex Albon 1:24.552 19 14 Fernando Alonso 1:24.710 20 18 Lance Stroll 1:25.250 21 77 Valtteri Bottas 1:25.363 22 11 Sergio Pérez 1:25.799

Cuándo es el GP de Qatar: hora, TV en vivo y streaming

La carrera final será el domingo 28 de noviembre del 2026 desde las 13 horas de Argentina, en el trazado de Lusail. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Flow.

La clasificación de Franco Colapinto en Qatar (foto: Alpine).

Las características del autódromo de Qatar

El Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha, tiene una extensión de 5.419 metros y cuenta con 16 curvas. La carrera se disputará a 57 vueltas, para completar una distancia total de 308,611 kilómetros.

{{{htmlAmp}}}

El trazado fue inaugurado en 2004 para recibir al MotoGP, mientras que la Fórmula 1 disputó allí su primera competencia en 2021. Una de sus principales características es la presencia de numerosas curvas de media y alta velocidad, que generan una importante exigencia física para los pilotos y un elevado desgaste de los neumáticos.

También dispone de una recta principal de más de un kilómetro, que representa una de las mejores oportunidades de adelantamiento.

Todos los resultados de Colapinto en 2026