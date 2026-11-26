Después de su gran actuación en el Gran Premio de Las Vegas, donde terminó sexto e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, Franco Colapinto se prepara para una nueva presentación con Alpine. La próxima competencia será el Gran Premio de Qatar, que se disputará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail.

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A diferencia de la carrera en Estados Unidos, los fanáticos argentinos no tendrán que quedarse despiertos durante la madrugada para seguir la actividad. La largada está programada para el domingo 29 de noviembre a las 13:00, hora argentina.

Además, este fin de semana no tendrá carrera Sprint, por lo que se desarrollará bajo el formato tradicional de tres entrenamientos libres, clasificación y carrera principal.

Todos los días y horarios de Franco Colapinto en Qatar

El cronograma completo, tomando como referencia el horario de Argentina, será el siguiente:

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 1: 10:30.

Práctica libre 2: 14:00.

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11:30.

Clasificación: 15:00.

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13:00.

La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV.

Cómo es el circuito de Qatar

El Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha, tiene una extensión de 5.419 metros y cuenta con 16 curvas.

La carrera se disputará a 57 vueltas, para completar una distancia total de 308,611 kilómetros.

El trazado fue inaugurado en 2004 para recibir al MotoGP, mientras que la Fórmula 1 disputó allí su primera competencia en 2021.

Una de sus principales características es la presencia de numerosas curvas de media y alta velocidad, que generan una importante exigencia física para los pilotos y un elevado desgaste de los neumáticos.

También dispone de una recta principal de más de un kilómetro, que representa una de las mejores oportunidades de adelantamiento.

Cómo llega Colapinto a Qatar

El argentino llega después de terminar sexto en Las Vegas, resultado que le permitió alcanzar los 35 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos y ubicarse en la duodécima posición.

Su compañero, Pierre Gasly, finalizó quinto en la misma competencia, lo que permitió que Alpine consiguiera una importante cosecha de puntos para el Campeonato de Constructores.

La escudería francesa ocupa actualmente el sexto puesto con 87 unidades y buscará volver a sumar durante las últimas dos competencias del año.

Cuándo termina la temporada 2026 de la Fórmula 1

Después del Gran Premio de Qatar, solamente quedará una carrera para completar el calendario.

El campeonato finalizará el domingo 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, en el Circuito de Yas Marina, ubicado en Emiratos Árabes Unidos. La largada está prevista para las 10:00 de Argentina.

Antes de esa última presentación, Franco Colapinto volverá a subirse a su monoplaza este viernes 27 de noviembre a las 10:30, mientras que la carrera principal tendrá lugar el domingo a las 13:00.