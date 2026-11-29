Después de tres fechas sin triunfos, Mercedes volvió a ganar este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, donde Andrea Kimi Antonelli logró su décima victoria de la temporada en la Fórmula 1. El italiano había quedado segundo en la clasificación detrás de su compañero, pero terminó haciéndose con el triunfo debido a los inconvenientes que tuvo George Russell con unos restos que se atoraron en el inferior de su coche.

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Tal es así que el británico perdió más de diez segundos en su segunda parada, lo que prácticamente lo dejó fuera de la lucha por la victoria, aunque eso no evitó que termine en el segundo lugar y Mercedes obtenga nuevamente un 1-2. Detrás de la dupla alemana quedó Oscar Piastri en el tercer escalón del podio, mientras que Lando Norris finalizó quinto, lo que le dio un total de 25 puntos a McLaren en la penúltima fecha del año.

Dicho resultado no es un detalle menor, ya que la escudería británica igualó a Red Bull en la lucha por el tercer lugar de la tabla de constructores, ya que el equipo austriaco no tuvo el mejor de sus fines de semana. Max Verstappen terminó cuarto y se aseguró el subcampeonato, aunque rompió con su racha de nueve podios al hilo, a la vez que Isack Hadjar finalizó octavo después de haber largado de la quinta posición.

Por su parte, Ferrari tuvo otro fin de semana picante entre sus pilotos, aunque sin incidentes y con la seguridad de terminar la temporada en el segundo lugar. Lewis Hamilton quedó sexto en el Circuito Internacional de Lusail por delante de Charles Leclerc, quien se privó de pasarlo por orden del equipo, pero demostró su disgusto con amagues en pista al heptacampeón que generaron cierta tensión interna una vez más.

Otros de los equipos que sumaron este fin de semana fueron Racing Bulls y Audi, con Liam Lawson y Gabriel Bortoleto en la novena y décima posición, respectivamente. Por otro lado, quedaron en cero Haas, Alpine, Williams, Cadillac y Aston Martin, que debió retirar a sus dos pilotos por inconvenientes en el AMR26.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Qatar 2026

Mercedes: 709 puntos (CAMPEÓN). Ferrari: 531. Red Bull: 456. McLaren: 456. Racing Bulls: 116. Alpine: 87. Haas: 31. Audi: 29. Williams: 16. Aston Martin: 7. Cadillac: 0.

Antonelli sumó su décima victoria en el año.

Horarios del GP de Abu Dhabi 2026 de F1

Tras el GP de Qatar, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito Yas Marina, donde se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi entre el 4 y 6 de diciembre por la última fecha. A continuación, los días y horarios: