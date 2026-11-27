La cita en el Circuito callejero de Las Vegas nos dejó un nuevo episodio de la eterna rivalidad entre Max Verstappen y George Russell, quienes no solo tienen encontronazos en la pista, sino también fuera de ella. Tal es así que al toque en la FP3 del GP de Las Vegas le siguió una serie de declaraciones cruzadas que alimentó la previa a la vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1, en la que el neerlandés se hizo con la victoria.

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De hecho, una vez consumado su triunfo, el as de Red Bull se refirió al accidente que sufrió el piloto británico a dos vueltas del final en su intento por rebasar a su compañero. “Sinceramente fue fantástico cuando miré por el espejo y vi lo que estaba pasando. Así que pensé: ‘¡Fantástico! Mi día solo está mejorando. Y, por supuesto, cuando crucé la meta primero, mi día quedó completo”, había dicho Verstappen ante los medios.

Este miércoles, en la previa al Gran Premio de Qatar, el inglés fue consultado por las declaraciones del tetracampeón del mundo en la conferencia de prensa, en la que reconoció que le divirtieron los dichos de Max. “La verdad es que no tengo mucho que decir. Me parecieron bastante divertidas algunas de sus palabras tras la carrera”, comenzó Russell, que, no obstante, aclaró que mantiene su opinión sobre el neerlandés.

“Hizo una gran carrera. Supongo que me mantengo en lo que dije tras los entrenamientos. Pero él es quien después ganó la carrera, y yo no, así que imagino que le pareció divertido”, agregó. Y es que tras la FP3 en Las Vegas, el piloto de Mercedes criticó a Verstappen por creerse más que los demás y advirtió que alguien tenía que hacerse cargo de eso, en referencia a que él sería quien iba a detenerlo.

Sin embargo, el accidente en la carrera lo hizo caer al noveno lugar y todas sus palabras previas se convirtieron en la burla del paddock. De ahí que Russell opte por dejar el suceso atrás: “Voy a pasar página, aunque ciertas cosas de verdad me hicieron reír. Me choqué contra el muro mientras luchaba con mi compañero; quería atacar para conseguir un buen resultado. Y hasta ese momento, la carrera con Max también había sido buena y limpia”.

Verstappen mantuvo a raya a Russell en toda la carrera.

La caída de Russell en la F1 2026

Russell había comenzado el año como el principal candidato al título, sobre todo cuando se vio el poderío de Mercedes en la pretemporada. De hecho, el británico se había llevado la primera victoria en Melbourne y se mantuvo en la punta en Shanghái, pero todo cambió con la cita en Suzuka, donde Antonelli lo superó en la tabla. Ahora, el inglés suma 264 puntos y está en el cuarto lugar por debajo de Verstappen y Hamilton, además de que fue igualado por Norris tras la fecha pasada.