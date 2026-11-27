Los incidentes producidos en México y Las Vegas han generado una situación de malestar en el interior de Ferrari, especialmente tras el toque de Charles Leclerc a Lewis Hamilton el domingo pasado. Aquel trompo no gustó nada a la dirección del equipo, a tal punto de que Fred Vasseur se comunicó directamente por radio con el monegasco para pedirle tener una reunión interna antes siquiera de prestar declaraciones a la prensa una vez terminada la carrera.

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Ahora, en la previa al Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, el piloto monegasco se refirió a aquella conversación que mantuvo con el director de la Scuderia y reconoció que su rol es acatar las órdenes del equipo. “Fred ya me había comunicado por radio que quería hablar conmigo antes de que me reuniera con los medios, así que sabía perfectamente cuál era su postura. Como piloto, tienes que aceptarlo”, comenzó.

En este sentido, Leclerc admitió su error en cuanto al incidente con el siete veces campeón del mundo. “Es obviamente inaceptable que los dos Ferrari se toquen entre sí; como equipo, no podemos permitírnoslo y es un concepto muy claro. En cuanto al incidente de Las Vegas, asumí la responsabilidad. Hay una tensión que disipar”, agregó al respecto antes de referirse a la rivalidad interna que mantiene con Hamilton.

“Somos dos pilotos muy fuertes y ambos queremos terminar las carreras por delante del otro. Por desgracia, últimamente ha habido demasiados incidentes de este tipo”, añadió el monegasco. A pesar de todo esto, Leclerc reveló que la relación con el inglés se mantiene intacta por fuera de la pista, pero que la tensión resulta inevitable cuando se suben al coche, algo en lo que deberán trabajar juntos de cara al 2027.

“Lewis y yo ya hemos hablado y nuestra relación fuera del coche es sólida, pero lo que ocurrió en Las Vegas se produjo tras otros incidentes. Por eso hay que encontrar una solución”, cerró. Cabe mencionar que Leclerc también señaló que no habrá un primer piloto en la sede de Maranello, uno de los rumores que habían tomado fuerza después de que haya provocado los últimos accidentes con su compañero.

El monegasco perdió el quinto lugar de la tabla con Norris.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Las Vegas 2026