Uno de los principales atractivos del fin de semana pasado en el GP de Las Vegas fue la tensión que se vivió entre Max Verstappen y George Russell, quien había criticado al as de Red Bull tras la FP3 y terminó contra el muro a dos vueltas del final de la carrera. El incidente del inglés provocó la burla del neerlandés, primero por la radio y luego en la conferencia de prensa, donde, en un tono más serio, mostró su superioridad.

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Quien estuvo presente en dicho encuentro con los medios fue Lando Norris, quien aprovechó el choque de Russell para meterse en el podio, aunque finalmente quedó segundo tras la pérdida de rendimiento de Kimi Antonelli. De ahí que, en la previa al Gran Premio de Qatar, el piloto británico haya sido consultado por el episodio que vivió su compatriota con Verstappen, tanto dentro como fuera de la pista.

“No tienes por qué llevarte bien con todo el mundo. ¿Tú te llevas bien con todo el mundo? En realidad, puedo responder por ti: no. Así que es algo normal”, comenzó el campeón del mundo con respecto a la relación de los dos pilotos. Ahora bien, por fuera de eso, Norris afirmó que existen dos maneras de mostrarse y advirtió que Russell optó por la peor vía, mientras que el neerlandés fue por el camino más recomendado.

“Puedes demostrar lo que vales en la pista o hacerlo delante de una cámara. Normalmente, siempre ayuda respaldar tus palabras con resultados en pista. Al fin y al cabo, eso es lo que realmente le importa a todo el mundo”, agregó al respecto. Por otra parte, Lando intentó no tomar partido en la lucha que mantienen Verstappen y Russell, mostrando el respeto que tiene por los dos, aunque advirtió que uno ya demostró su valía.

“Sigo teniendo mucho respeto por ambos. Evidentemente, Max ya ha demostrado a todo el mundo de lo que es capaz, mientras que creo que George todavía tiene que demostrar de lo que puede llegar a ser capaz. Sigo pensando que puede conseguir grandes cosas”, cerró. Cabe mencionar que el piloto de McLaren alcanzó a Russell en la tabla tras la cita en Las Vegas y ahora podría subir al cuarto lugar de la tabla en Lusail.

El neerlandés superó ampliamente al británico en Las Vegas.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Las Vegas