Tras haber quedado afuera del podio en las dos fechas anteriores, Andrea Kimi Antonelli volvió a la victoria este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, en el marco de la penúltima fecha de la Fórmula 1. El sábado, el joven campeón de Mercedes había quedado segundo en la clasificación detrás de George Russell, quien se perfilaba como el gran favorito para hacerse con el triunfo en esta oportunidad.

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De hecho, el británico tuvo una buena largada en el Circuito Internacional de Lusail y supo mantenerse por delante de su compañero, aunque el piloto italiano presionaba para arrebatarle el liderato. A causa de esto, desde la escudería alemana intervinieron para evitar un posible incidente, aunque distintos factores hicieron que, poco a poco, la carrera comienza a inclinarse hacia el lado de Antonelli.

En la vuelta 11, un breve Virtual Safety Car hizo que ambos pilotos ingresen a boxes para ponerse los neumáticos duros, aunque la parada del vigente campeón del mundo fue más lenta que la del inglés. Tal es así que Russell ya había recuperado el liderato para la vuelta 14 mientras que Kimi marchaba tercero, pero el británico comenzaba a reportar problemas por unos restos que habían quedado atorados debajo de su monoplaza.

Desde Mercedes le alertaron a Russell que iban a perder tres segundos en la próxima detención para quitar los restos, pero la parada en la vuelta 35 terminó siendo de 10.3 segundos y ni siquiera lograron quitar todo lo que estaba enganchado. Por consiguiente, el inglés volvió a la pista en el cuarto puesto con las gomas duras, ya sin chances de alcanzar al italiano, que iba segundo detrás de Lando Norris.

Claro que, con el ingreso obligatorio del campeón saliente de McLaren a boxes, Antonelli volvió a la punta y se quedó con el GP de Qatar con un tiempo de 1:23:58.209, seguido por Russell (+31.476s) y Oscar Piastri (+33.017s) en el podio. Por otra parte, Max Verstappen (+34.254s) finalizó en el cuarto lugar y se aseguró el subcampeonato de la F1 al volverse matemáticamente inalcanzable para Russell y Hamilton.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Qatar

Andrea Kimi Antonelli: 427 puntos (CAMPEÓN). Max Verstappen: 316. George Russell: 282. Lewis Hamilton: 275. Lando Norris: 274. Charles Leclerc: 256. Oscar Piastri: 182. Isack Hadjar: 126. Liam Lawson: 91. Pierre Gasly: 52. Arvid Lindblad: 38. Franco Colapinto: 35. Oliver Bearman: 23. Gabriel Bortoleto: 15. Nico Hülkenberg: 14. Carlos Sainz: 11. Esteban Ocon: 7. Fernando Alonso: 7. Alex Albon: 5. Yuki Tsunoda: 1. Ryo Hirakawa: 1. Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0. Rafael Cámara: 0.

El italiano volvió a mostrar superioridad sobre su compañero.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Qatar, la Fórmula 1 no se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito Yas Marina. Allí se desarrollará el Gran Premio de Abu Dhabi por la última fecha entre el 4 y 6 de diciembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.