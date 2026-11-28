River Plate visita a Instituto en Alta Córdoba, en uno de los buenos partidos de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 en el fútbol argentino. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio irá a la cancha del conjunto comandado por Diego Flores, como para tratar de imponer condiciones. El ganador de esta serie avanzará a la semifinal, donde se medirá con el vencedor de Vélez vs. Independiente, que jugarán hoy mismo desde las 19. El árbitro será Nazareno Arasa, con Lucas Novelli en el VAR. Será a partido único, por lo que si empatan habrá 30 minutos de prórroga y, de persistir la igualdad, la tanda de penales.

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La gran noticia para el "Millonario" es la vuelta del campeón del mundo Gonzalo Montiel, que reemplazará al uruguayo Giovanni González en el lateral derecho. Ese será el único cambio del cuadro de Núñez, que aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2027 por la tabla anual pero que necesita ser campeón sí o sí para ir a la Libertadores.

Por su parte, el "Traductor" trabaja a contrarreloj para recuperar tres piezas importantísimas que sufrieron molestias físicas: Jeremías Lázaro, Álex Luna y Matías Gallardo. Por su parte, Giuliano Cerato no estará en la defensa porque fue expulsado en los octavos de final ante Huracán. Lo reemplazará Hernán De La Fuente.

Instituto vs. River: hora, TV en vivo y cómo ver el partido online

El "Millonario" visitará a la "Gloria" en el Estadio Monumental Presidente Perón este sábado 28 de noviembre desde las 22 horas, en el recinto ubicado en el Barrio Alta Córdoba, ya que quedó descartado el Estadio Mario Alberto Kempes. En cuanto a la transmisión en vivo en la televisión, será a través del canal ESPN Premium. El streaming estará a cargo de Disney+.

Instituto vs. River, en busca de las semifinales del Clausura 2026.

En las semifinales, el ganador se cruzará con Vélez o Independiente. Del otro lado del cuadro ya están en cuartos Rosario Central y Barracas Central, que definirán a otro semifinalista, que se verá las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata o Boca, que ya eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza. La final del certamen está pactada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Las probables formaciones de Instituto y River

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.