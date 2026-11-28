River Plate enfrenta a Instituto en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura. Tanto los comandados por Leonardo Ponzio como los de Diego Flores buscan la clasificación a las semifinales del campeonato en el duelo que comenzará a las 22 horas de este sábado 28 de noviembre con el arbitraje de Nazareno Arasa. Qué pasa si River gana, empata o pierde contra la "Gloria" en Alta Córdoba.

Qué pasa si River gana, empata o pierde por los cuartos de final del Clausura contra Instituto

Si River gana:

Si el "Millonario" se impone ante la "Gloria" en Alta Córdoba en los 90 minutos, avanzará a semifinales del campeonato donde esperarán Vélez o Independiente que se medirán horas antes en Liniers.

Si River empata:

Si hay igualdad en los 90 minutos del tiempo regular habrá un alargue de 30 minutos dividido en dos tiempos de 15 minutos. Si persiste la igualdad, el encuentro se definirá por penales.

Si River pierde:

Si el elenco de Núñez cae ante la "Gloria" en Córdoba se quedará afuera del Torneo Clausura en cuartos de final.

El equipo de Leonardo Ponzio busca las semifinales del Torneo Clausura contra Instituto en Córdoba

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Jerarquía para partidos "mata-mata": En instancias de eliminación directa, el peso individual suele romper los bloqueos tácticos. River llega con Thiago Almada encendido tras su doblete ante Lanús, la presencia en el área de Ángel Correa y el regreso de Gonzalo Montiel para darle oficio al fondo.

Las bajas condicionan el plan de Instituto: Aunque la Gloria llega invicta en su estadio desde abril, enfrenta este partido sin Giuliano Cerato (expulsado) y con dos piezas clave como Alex Luna y Jeremías Lázaro tocados físicamente. Frente a un rival que monopoliza la pelota, perder frescura en la transición ofensiva le resta armas para sostener el partido largo.

Urgencia competitiva: Para el equipo de Leonardo Ponzio, ganar el Clausura es la vía directa para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Ese margen de error nulo suele potenciar la concentración de los planteles con experiencia en series decisivas.

Triunfo ajustado de River (1-0 o 2-1), o clasificación por penales tras un empate cerrado en los 90 minutos.

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El "Millonario" visitará a la "Gloria" en el Estadio Monumental Presidente Perón, este sábado 28 de noviembre desde las 22 horas en el recinto ubicado en el Barrio Alta Córdoba, ya que quedó descartado el Estadio Mario Alberto Kempes. En cuanto a la transmisión, será a través de ESPN Premium y el arbitraje estará a cargo de Nazareno Arasa.

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En semifinales, el ganador se cruzará con Vélez Sarsfield o Independiente. Del otro lado del cuadro ya están en cuartos Rosario Central y Barracas Central, que definirán a otro semifinalista que se puede ver las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata o Boca que ya eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza. La final del certamen está pactada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.