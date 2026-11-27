River Plate se prepara para jugarse buena parte del año ante Instituto, por los cuartos de final del Torneo Clausura, y en medio de la incertidumbre sobre quién dirigirá en 2027 apareció una voz con peso propio. Jonatan Maidana, ídolo del club y excompañero de Leonardo Ponzio, salió a respaldar al "León" y dejó un mensaje que en Núñez no pasa inadvertido.

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El contexto le da todavía más valor a sus palabras. River busca meterse en semifinales y seguir en carrera para cortar una racha de más de dos años y medio sin títulos. Mientras tanto, crecen las versiones que vinculan a otros entrenadores con el club.

En diálogo con el Diario Olé, el exdefensor hizo primero un diagnóstico del presente futbolístico del equipo. No escondió que el rendimiento todavía puede mejorar, pero destacó la evolución y los resultados. "River viene de menor a mayor. Está pasando un momento que quisiera estar mejor, pero está sacando puntos. Leo ganó muchos partidos, de a poco creo que se va a ir acomodando y agarrando la experiencia necesaria", analizó.

La lectura es la de alguien que conoce el vestuario por dentro: un equipo en construcción, con un entrenador joven en el cargo que suma partidos ganados mientras aprende el oficio.

La frase más fuerte llegó cuando le preguntaron por la continuidad del León. Maidana no dudó y se puso del lado de su excompañero. "Ojalá que pueda seguir en el puesto y seguir demostrando que quiere al club, que va aprendiendo y que va mejorando al plantel y a cada jugador", expresó.

En un momento en el que el banco de River Plate está en discusión, que una figura de su peso histórico se pronuncie a favor de la continuidad es un mensaje con destinatarios claros: los hinchas y también la dirigencia.

La voz de mando que Maidana ya veía en la cancha

El exzaguero compartió vestuario con Ponzio durante años y fue testigo directo de su liderazgo. Ambos formaron parte del River que ganó la Copa Libertadores en 2015 y 2018, y desde ese lugar recordó cómo era el León como jugador.

"No sé si lo veíamos como técnico, pero sí siempre aplicado, atento, hablando mucho, ordenando. Ya tenía esa voz de mando, por algo era el capitán del equipo también en muchos momentos", contó. Y cerró con un deseo que abarca a todo el grupo: "Está demostrando y agarrando experiencia desde otro lado y ojalá junto a su cuerpo técnico y los jugadores sigan por el buen camino y lleguen a lo más alto como ellos quieren".

Qué dijo Ponzio sobre su continuidad en River

Las declaraciones de Maidana se suman a la postura que el propio entrenador ya había dejado en claro. Después del triunfo por 3-1 ante Lanús en los octavos de final del Torneo Clausura, Ponzio habló en conferencia de prensa y fue tajante sobre su futuro.

"Quiero ser entrenador de River. Lo tengo clarísimo. Parece que este lugar se está ofreciendo y no tenemos que ir por ese lado. Cuando hay alguien en ese cargo hay que respetarlo", disparó. Y agregó, con una carga emocional evidente: "No tengo más de lo que soy. Soy esto, en mi vida, en el día a día. ¿Cómo no voy a querer estar acá?".

Sus palabras fueron una respuesta directa a las versiones sobre otros candidatos. El León no solo quiere quedarse: pidió respeto por el lugar que ocupa.

Instituto, la prueba que puede inclinar la balanza

Con este escenario, el cruce ante Instituto de Córdoba por los cuartos de final pasa a ser algo más que un partido de eliminación directa. Un triunfo dejaría a River entre los cuatro mejores del Clausura y reforzaría el proyecto de Ponzio. Una caída, en cambio, reavivaría el debate sobre el banco.

Por ahora, el León tiene dos apoyos que pesan: su propia convicción y la de un ídolo como Maidana, que lo vio liderar desde adentro de la cancha y hoy lo banca desde afuera.