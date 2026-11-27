Nicolás Tagliafico comenzó a sonar fuerte para ser refuerzo de River Plate en 2027 después de que se viralice un impensado detalle en las redes sociales. Kristian Bereit, representante del campeón de todo con la Selección Argentina, dijo presente en el Estadio Monumental durante este viernes 27 de noviembre y acrecentó los rumores del posible arribo del defensor. Si bien fue vinculado tanto con Boca Juniors como con Independiente con el correr de los días, no se descarta que pueda jugar para el "Millonario" el año que viene.

El dato que acerca a Nicolás Tagliafico a River como posible refuerzo para el 2027

El mánager del defensor estuvo en Núñez y puede ser un indicio para que en algún momento se concrete el arribo del lateral de 34 años. El nacido en Rafael Castillo se desempeña actualmente en el Olympique de Lyon de Francia y su vínculo se extiende hasta el 30 de junio del año próximo, por lo que su regreso al fútbol argentino estaría cerca de ser realidad si él lo decide. Según informó el periodista Germán García Grova, el manejador se reunió con Stéfano Di Carlo este mismo viernes, aunque no es el único futbolista de la "Albiceleste" que representa y no es un detalle menor.

La historia publicada por el represtante de Nicolás Tagliafico en el Estadio Monumental

Qué otros jugadores cercanos a River están vinculados a Bereit, el representante de Tagliafico

Entre los destacados ligados a River Plate, el inglés fundador de la empresa KMB Sports Management trabaja con Exequiel Palacios, quien ya sonó como posible refuerzo después de su pase al Ipswich Town de Inglaterra. También Matías Galarza Fonda, quien actualmente está en el Inter Miami pero a préstamo por un año con opción de compra.

Los números de Nicolás Tagliafico en su carrera

Clubes : Banfield, Independiente, Real Murcia de España; Ajax de Países Bajos y Olympique de Lyon de Francia.

: Banfield, Independiente, Real Murcia de España; Ajax de Países Bajos y Olympique de Lyon de Francia. Partidos jugados : 520 (+85 con la Selección Argentina).

: 520 (+85 con la Selección Argentina). Goles : 30 (+1).

: 30 (+1). Asistencias : 43 (+1).

: 43 (+1). Títulos: Copa Sudamericana 2017 con Independiente; Copa de Países Bajos 2018/2019, 2020/2021, Eredivisie 2018/2019, 2020/2021 y 2021/2022, Supercopa de los Países Bajos 2019 con el Ajax; Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina.

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El "Millonario" visitará a la "Gloria" en el Estadio Monumental Presidente Perón, este sábado 28 de noviembre desde las 22 horas en el recinto ubicado en el Barrio Alta Córdoba, ya que quedó descartado el Estadio Mario Alberto Kempes. En cuanto a la transmisión, será a través de ESPN Premium y el arbitraje estará a cargo de Nazareno Arasa.

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En semifinales, el ganador se cruzará con Vélez Sarsfield o Independiente. Del otro lado del cuadro ya están en cuartos Rosario Central y Barracas Central, que definirán a otro semifinalista que se puede ver las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata o Boca que ya eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza. La final del certamen está pactada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.