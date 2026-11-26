Excombatientes de La Plata llevaron a Islas Malvinas la réplica firmada de la camiseta de Lionel Messi que les regaló la Selección Argentina.

Frente a las cruces blancas del cementerio de Darwin, un grupo de excombatientes despliega una camiseta celeste y blanca con una firma inconfundible: la de Lionel Messi. Es la réplica de la casaca que el capitán vistió en el triunfo 2-1 ante Inglaterra, en la semifinal del Mundial 2026, y un regalo de la Selección Argentina al Cecim La Plata, que viajó hasta las Islas Malvinas para ofrendarla a los caídos de 1982.

{{{htmlAmp}}}

En charla con El Destape, Hugo Robert, vicepresidente del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y veterano de la guerra, contó cómo se gestó el obsequio a la sede de 21 y 40, por qué decidieron llevarlo a las islas, cómo nació la emoción espontánea en el Monte Longdon y por qué cree que esta pelea va mucho más allá de lo territorial.

Del triunfo ante Inglaterra al homenaje en Islas Malvinas

La historia tiene un antecedente que todavía resuena. Al término de aquella semifinal del 15 de julio, el plantel de la Selección Argentina desplegó una bandera confeccionada por simpatizantes con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". El gesto desafió a la FIFA, que había vetado la exhibición de consignas políticas en el partido, y revitalizó el histórico reclamo argentino por la soberanía. También abrió un nuevo frente de discusión en el ámbito diplomático internacional.

Cinco meses después, los veteranos difundieron un video grabado en el cementerio de Puerto Darwin, donde descansan los soldados argentinos caídos en el conflicto bélico. Allí posaron con la camiseta autografiada por Messi y pronunciaron un discurso que se viralizó en redes sociales: "Desde este lugar tan emblemático para los excombatientes como es el cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de esta guerra, que son nuestros compañeros caídos, queremos brindarle un sentido homenaje a la Selección Argentina. Sobre todo con un triunfo 2-1 ante Inglaterra, donde nos llenó de orgullo como aquel triunfo de la selección de Maradona. Agradecerle al cuerpo técnico, a los jugadores y a todos los trabajadores de la selección, en especial a Messi".

Cómo llegó la camiseta de Messi a excomabtientes

Detrás del regalo hay un nombre propio: Luis Martín, preparador físico del seleccionado. Su vínculo con el CECIM nació lejos de los estadios, en las canchas de la Liga Amateur Platense, donde jugó durante años. Allí conoció a Javier Batista, hijo de un excombatiente que murió en la posguerra y militante del centro. A través de él, Martín llegó a la sede platense. La relación es anterior al Mundial de Qatar. Robert aclara que el CECIM no tiene "relación directa con AFA, sino a través de Martín". Después de la consagración de 2022, el preparador físico ya les había llevado una camiseta firmada por todo el plantel, aunque el veterano duda y cree que era la de la Copa América.

Luis Martín, preparador físico de la Selección Argentina, junto a Messi, minutos después de ganar el Mundial de Qatar 2022. (Foto: luismartin_9/Instagram),

Antes del Mundial 2026, "para repetir la cábala", Martín volvió a pasar por la sede. Al regreso del torneo apareció con otro preparador físico, también platense, cuyo nombre Robert no recuerda. El pedido, como tantas cosas en el Cecim, surgió alrededor de un asado de los martes: "Algún compañero, no he sido yo, se ve que le dijo: 'Che, Luis, ¿por qué no nos conseguís una remera así?'. Bueno, Luis volvió con la remera alguno de esos martes que nos juntamos -recuerda Robert en diálogo con El Destape-. Luis ha venido bastantes veces a comer con nosotros, a charlar y a contarnos anécdotas de fútbol. ¿A quién no le gusta, a los que somos futboleros?".

La decisión de llevar la camiseta a las islas fue casi natural: "Hay un vínculo muy firme entre el fútbol, la selección, nuestros ídolos futboleros y Malvinas. Nos pareció muy oportuno llevar la camiseta de Messi, firmada por Messi, para ofrendársela a quienes dejaron la vida allá en las islas y no han tenido el placer de la vida".

Un viaje programado y una ofrenda que no estaba en el guion

El viaje no fue una puesta en escena improvisada. Cada año, el CECIM realiza viajes humanitarios para excombatientes de la ciudad. No es un dato menor: de allí partieron a la guerra el Regimiento 7 y el Comando de la Décima Brigada, por lo que la capital bonaerense concentra a muchísimos veteranos.

En septiembre viajaron nueve compañeros. En noviembre fueron ocho, aunque el municipio financió siete pasajes y uno de los excombatientes pagó el suyo. Los acompañaron familiares y amigos, que costearon su propio viaje. Robert viajó con sus dos hijos y su hermano. La agenda tenía una actividad marcada: el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, transmitieron en vivo desde las posiciones que ocupó la Compañía Comando, cerca del Monte Longdon. Lo que trascendió, sin embargo, fue lo que nadie había planeado: el homenaje en el cementerio y el grupo cantando "el que no salta es un inglés" en el mismo monte donde combatió el Regimiento 7.

"La del Monte Longdon fue espontánea completamente. Y en la del cementerio, los compañeros me dijeron: 'Tenés que hablar vos, vos sos el vicepresidente del CECIM' -confiesa-. Fue sincero y absolutamente sentido lo que dijimos y lo que quisimos agradecerle a la selección, y ofrendarle la camiseta y la bandera a nuestros compañeros caídos".

La ofrenda incluyó además una réplica de aquella bandera que el plantel mostró tras la semifinal. Por eso, el agradecimiento de Robert no se detiene en las estrellas del equipo. Según supo a través del preparador físico Martín, la bandera original fue resguardada por los trabajadores del seleccionado apenas salió de la cancha. "La guardó no sé si el utilero, el cocinero, como para que no se extravíe. Por lo que sabemos, se la quedó AFA, pero los custodios de esa bandera una vez que salió de la cancha fue la gente de utilería. Por eso nosotros agradecemos también a los trabajadores de la selección", explica.

El fútbol argentino y Malvinas

Para Robert, la camiseta de Messi en las Islas Malvinas condensa una simbiosis que va más allá del fútbol. Habla desde el lugar de quien tenía 20 años en 1982 y cumplía con el servicio militar obligatorio: "Somos laburantes que, cuando teníamos 20 años, estábamos cumpliendo un mandato constitucional de entonces, y lo tratamos de cumplir con el mayor decoro. La prueba está en los muertos que están en ese cementerio, que son también representación de todo el pueblo argentino -reflexiona-. No se puede negar que hay una simbiosis entre la Selección Argentina y la inmensa mayoría del pueblo".

El CECIM se define como una organización de derechos humanos. Sus pilares son la memoria, la verdad, la justicia, la soberanía y la paz. Robert insiste en que "no hay que quedarse anclados en la guerra", una guerra que, recuerda, "la llevó adelante la peor dictadura militar", y en que el mejor homenaje a los caídos "es seguir en la lucha por la soberanía".

Esa soberanía, en su mirada, tiene una dimensión económica. Denuncia que los británicos están en las islas para apropiarse de los recursos y no para defender la vida de los cerca de 3.000 isleños. Advierte sobre la explotación de la pesca y, sobre todo, del petróleo de la plataforma continental. Y deposita una expectativa en el fallo de la CONVEMAR que, según indica, llegaría en 2028: "Ya nos afanan la pesca, ojalá que no nos puedan afanar el petróleo".

La representación de los excombatientes en busca de soberanía en Malvinas

El veterano estuvo en Malvinas durante la guerra y volvió tres veces más. Desde esa experiencia, apunta contra "toda la dirigencia en general", a la que señala de no ponerse "a la altura de una causa que es el futuro de todos los argentinos". Califica de "vergonzosa" la diplomacia de los últimos 44 años y reclama que el pedido sea regional, de toda Latinoamérica, frente a "un enclave colonial con una base militar con potencia de fuego inusitada en una región de paz".

El contraste, para él, está en las tribunas. "No hay una sola cancha en el fútbol argentino que no lleve el estandarte, ninguna hinchada que no tenga una bandera con Malvinas", sostiene. Y ahí vuelve a la camiseta, a la bandera y a una idea que repite como una consigna: "Los isleños todos los días se levantan sabiendo que a solo 500 kilómetros hay casi 50 millones de personas que les dicen: '¡Ey, usurpadores, devuelvan las Islas Malvinas, las Malvinas son argentinas!' -concluye Robert-. Y eso es una herramienta de presión que no debe perderse nunca".

La misma frase que el plantel de la Selección Argentina desplegó tras vencer a Inglaterra viajó cinco meses después hasta Darwin. Ahora acompaña, junto a una camiseta con la firma de Lionel Messi, a quienes nunca volvieron.