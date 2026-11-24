Instituto de Córdoba recibirá a River Plate en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura y su DT, Diego Flores, ya palpitó dicho cruce en una entrevista. El "Traductor", como se lo conoce al entrenador que trabajó junto a Marcelo Bielsa, picanteó la previa del cotejo que definirá a uno de los semifinalistas del campeonato y posible rival de Independiente o Vélez Sarsfield. La "Gloria" fue el mejor de la Zona A, jugará en su casa con su gente y su técnico no se guardó nada.

Diego Flores, DT de Instituto, calentó la previa del partido ante River por los cuartos del Clausura

"River no intimida. No ignoramos que es un rival durísimo, con mucha jerarquía pero así como ellos tienen sus armas para ganar nosotros también tenemos las nuestras", aseveró Flores en diálogo con los medios en suelo cordobés. Además, remarcó la "gran ventaja" de haber terminado primeros y contar con la localía. Por último, adelantó que se prepararán para "jugar un partido muy bien disputado y con el cuchillo entre los dientes". A su vez, volvió a apuntar contra el "Millonario" y dijo que "tendrá que hacer mucho porque vamos a dejar la vida en este partido".

Cómo le fue a Instituto de Córdoba a lo largo de la temporada

La "Gloria" quedó muy cerca de clasificar a los playoffs del Apertura en la primera mitad del año. Tras quedar empatados en puntos con Unión de Santa Fe, quedaron novenos por diferencia de gol y no avanzaron de ronda pero tuvieron su revancha en el Clausura. De hecho, fue el mejor de la Zona A y se aseguró definir de local todas las series hasta la final, lo cuál lo hace un rival por demás difícil para el River de Leonardo Ponzio. En la general culminó octavo con 43 goles a favor y 32 en contra con lo que hoy ingresaría a la Sudamericana, aunque la situación puede cambiar ya que si gana el campeonato se meterá en la Libertadores.

Instituto jugará como local en su cancha contra River

Cuándo juegan River e Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Millonario" visitará a la "Gloria" en el Estadio Monumental Presidente Perón, pero todavía no hay fecha ni horario definidos para dicho compromiso. Igualmente, se estima que sea el sábado 28 o el domingo 29 de noviembre en el recinto ubicado en el Barrio Alta Córdoba, ya que quedó descartado el Estadio Mario Alberto Kempes. En cuanto a la transmisión, se confirmará horas antes del cruce y el arbitraje se conocerá este miércoles 25, según informó la AFA.

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En semifinales, el ganador se cruzará con Vélez Sarsfield o Independiente. Del otro lado del cuadro ya están en cuartos Rosario Central y Barracas Central, que definirán a otro semifinalista que se puede ver las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata (ya en cuartos) o el ganador de Boca vs. Independiente Rivadavia de Mendoza. La final del certamen está pactada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.