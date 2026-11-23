Después del partido entre River y Lanús en el Monumental, Leonardo Ponzio salió al cruce de varios rumores malitencionados en las redes sociales. El entrenador del Millonario salió al cruce de todos los que hablan de un reemplazo y disparó munición muy gruesa. "Yo me quiero quedar, me lo gané", dijo.

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En conferencia de prensa, Ponzio aseguró: "Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo". Y en ese punto disparó: "Parece que este lugar se está vendiendo u ofreciendo, y no tenemos que ir por ahí. Cuando hay alguien en el cargo, hay que respetarlo. Soy esto en el día a día, me gané todo siempre trabajando. Cómo no voy a querer estar acá”.

Con respecto a todo lo que rodea su actualidad, Ponzio volvió a hablar y dijo que “el fútbol pasó por arriba de la política: es un deporte y lo llevamos a un lugar que no beneficia a nadie que vive de esto. Esto es River, conozco mucho, sé dónde estoy. El partido fue el que fuimos a buscar. La gente tiene un párrafo aparte: nos aguantó y su necesidad es la nuestra". En este mismo sentido, añadió: "Me gané el lugar que tengo. Por el respeto que pusieron en mí, lo voy a reflejar con trabajo y con lo que venimos haciendo”,

Con respecto a lo que ocurrió en el partido, Ponzio definió a Thiago Almada como uno de los mejores jugadores de la Argentina y que "hizo un partido excelente, para que vean también que se trabaja. Entrenamos tiros libres toda la semana". Por otro lado, ya hablando sobre a quien le gustaría enfrentar, Ponzio aseguró que le gustaría jugar frente a Huracán porque esto le daría un nuevo juego en el Monumental. “Me gustaría jugar de local nuevamente, incluso con todas las presiones que hay”, cerró.