Instituto y River se enfrentarán en uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Los cordobeses tendrán la ventaja de jugar en su estadio y buscará aprovechar el apoyo de su gente para eliminar a uno de los candidatos al título. Del otro lado estará el equipo de Núñez, que atraviesa una semana de preparación con algunas dudas físicas y la ilusión de seguir avanzando en el campeonato. El partido entre la "Gloria" y el "Millonario" se jugará este sábado 28 de noviembre, desde las 22, en el estadio Monumental Presidente Perón, ubicado en el barrio de Alta Córdoba. La dirigencia del conjunto cordobés confirmó que mantendrá su localía y descartó la posibilidad de trasladar el encuentro al estadio Mario Alberto Kempes. El ganador avanzará a las semifinales del certamen.

Por dónde ver Instituto vs River

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Instituto y River será transmitido únicamente por el Pack Premium (ESPN Premium o TNT Sports).

Cómo llega Instituto al partido contra River

El equipo dirigido por Diego Flores consiguió su clasificación a los cuartos de final después de vencer 2-1 a Huracán. En un encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, la Gloria mostró contundencia y consiguió una victoria fundamental para continuar en carrera por el título.

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Alex Luna abrió el marcador prácticamente desde el comienzo del partido y Facundo Suárez amplió la diferencia a los 20 minutos de la primera etapa. El Globo descontó en el complemento por intermedio de Jordy Caicedo, pero Instituto consiguió sostener la ventaja hasta el final.

Instituto sueña en grande.

De todas maneras, no todas fueron buenas noticias para el entrenador. Giuliano Cerato fue expulsado y no podrá estar frente al Millonario. Además, Alex Luna y Jeremías Lázaro terminaron con problemas físicos y su evolución será importante para la conformación del equipo.

Cómo llega River y las dudas de Acuña y Beltrán

El Millonario, por su parte, viene de conseguir una importante victoria por 3-1 frente a Lanús en el estadio Monumental. Con ese resultado, el equipo conducido por Leonardo Ponzio consiguió el pasaje a los cuartos de final y ahora buscará hacerse fuerte en Córdoba.

Sin embargo, el cuerpo técnico sigue de cerca la situación de dos futbolistas importantes: Marcos Acuña y Lucas Beltrán. El lateral izquierdo terminó el encuentro ante el Granate con una molestia en el aductor izquierdo, mientras que el delantero sufrió un fuerte golpe en el tobillo derecho.

Ambos realizaron trabajos diferenciados y livianos durante la semana, aunque mantienen la expectativa de llegar en condiciones. Serán evaluados durante las prácticas del jueves y viernes para determinar si pueden jugar desde el comienzo.

En caso de que Acuña no llegue, Francisco Ortega aparece como alternativa para ocupar el lateral izquierdo. Si Beltrán queda afuera, Sebastián Driussi podría acompañar a Ángel Correa en el ataque. La otra novedad positiva para Ponzio es el regreso de Gonzalo Montiel, quien cumplió las fechas de suspensión y estará disponible para volver a la titularidad.