El mercado de pases de verano de 2027 expone que Santiago Beltrán podría llegar a ser una de las primeras bajas que tendría River en el armado de su plantel y para afrontar la pretemporada. Esto es producto de que el arquero se encuentra en la mira de dos clubes de Europa que amenazan con iniciar conversaciones formales con el fin de sacarlo del fútbol argentino en las próximas semanas.

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Lo primero a mencionar es que hubo un principio de acuerdo entre el Millonario y el agente del arquero para que se produzca la renovación de contrato. El vigente, que culmina en diciembre de 2027, va a ser reemplazado por otro que se extenderá hasta finales de 2029. Además, habrá un incremento del salario, pero también de la cláusula de rescisión, que pasará de 20 millones a 100 millones de euros.

Sin embargo, esto pareciera poco importarle a los equipos de Europa. De acuerdo con la información brindada por Juan Cortese, el Aston Villa de Inglaterra y la Fiorentina de Italia se encuentran interesados en quedarse con la ficha de Santiago Beltrán. El interés del conjunto italiano no es para nada nuevo, porque se viene mencionando desde hace bastante y hasta se expone una posible negociación que podría darse de la siguiente manera: sacarlo a préstamo en enero y, en junio, activar una opción de compra obligatoria que ronde los 20 millones de la divisa europea.

Por otro lado, el periodista señaló que River se encuentra dispuesto a desprenderse de su arquero siempre y cuando tenga la chance de sumar a Yassine Bounou al arco. Esto es producto de que el arquero marroquí es el principal apuntado por la dirigencia para darle un salto de calidad al plantel en una zona tan delicada como es la defensa de los tres palos.

El defensor que le interesa a River

Da la sensación de que River buscará sumar al menos un refuerzo por línea en el mercado de pases de verano. Así como se menciona el nombre de Yassine Bounou para el arco, también se deben sumar otros para diferentes partes del plantel. En lo que respecta a la defensa, Cristian Malaspina confirmó que no hubo una oferta formal por parte del Millonario por Francisco Álvarez y que la realizada en el receso invernal fue de 3 millones de dólares, pero fue considerada insuficiente.

El otro nombre apuntado es Tomás Palacios, que se encuentra defendiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata y que cuenta con una opción de compra de 6 millones de dólares por la totalidad de su ficha. El defensor es propiedad del Inter de Italia, pero desde el Millonario se habrían movido para iniciar las gestiones pertinentes. Eso sí, su llegada queda sujeta a que Palmeiras se alce con la Copa Libertadores, porque esto le quitaría al Pincha un ingreso más que importante en lo económico para poder activar la cláusula que figura en el contrato.