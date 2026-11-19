Racing necesita refuerzos titulares en seis posiciones puntuales para afrontar el 2027 con un equipo competitivo, después de un año repleto de papelones a nivel deportivo e institucional. El quinto mercado de pases de la gestión de Diego Milito aparece como fundamental para el presidente, así como para su cuestionado director deportivo y amigo Sebastián Saja.

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De cualquier manera, para poder avanzar en los probables fichajes, primero la dirigencia deberá cerrar al nuevo entrenador. Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez aparecen por estas horas como los principales apuntados, ya que terminarán en diciembre sus contratos con Vélez y Argentinos Juniors respectivamente. En tanto, Sebastián Beccacece, Fernando Ortiz y Mauricio Pellegrino también se mencionaron en el club de Avellaneda en las últimas horas.

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El lateral derecho

La "Academia" deberá resolver la situación de Ezequiel Cannavo, el defensor que llegó a préstamo desde Defensa y Justicia por una temporada a comienzos del 2026. Es decir, en diciembre se vencerá su cesión y la opción de compra es demasiado elevada: 2.5 millones de dólares.

El nivel del lateral en el primer semestre fue positivo, aunque en la segunda mitad de la temporada bajó muchísimo su rendimiento y en principio no harán uso de la opción. Por lo tanto, a lo sumo negociarán con el "Halcón" una extensión del préstamo o la adquisición de apenas una parte de su carta. De cualquier manera, aunque siga Cannavo, Racing precisa un "4" de una mayor jerarquía para pelear arriba, con Juan Barinaga como la opción de recambio.

Racing deberá definir la situación de Cannavo en el lateral derecho.

El segundo central

El único zaguero zurdo del plantel profesional es Gonzalo Escudero, el juvenil que cumplió con creces cuando jugó pero se perderá los primeros partidos del Torneo Apertura 2027 porque disputará el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina. Tras la partida de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata, la "Acadé" iría a buscar a un zurdo de experiencia para completar la defensa ante la despedida inminente de Nazareno Colombo también.

El lateral izquierdo

Ignacio "Nacho" Rodríguez fue el futbolista más regular en el segundo semestre, aunque en varias situaciones "le comieron la espalda" y se notó que no es un "3" natural. La contratación de Alfonso "Pacha" Espino fue directamente una falta de respeto al hincha, por lo que se precisará un defensor que cubra toda la banda en este sentido. También hay que tener en cuenta que regresarán de sus préstamos Juan Manuel Elordi (Independiente Rivadavia de Mendoza) e Ignacio Galván (Atlético Tucumán), con buenos rendimientos en esta campaña.

Un mediocampista mixto

Con Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Alejandro Tello y Gastón Lodico como alternativas principales en esta posición, Racing necesita un volante "de área a área" de jerarquía que haga la diferencia. Además, con Tello pasará lo mismo que con Escudero: e irá a la Sub 20 a comienzos de año.

Ninguno de los cuatro mencionados tuvo un gran nivel y sirven apenas como recambio, por lo que la Comisión Directiva debería contratar a algún futbolista diferencial en esa zona neurálgica de la cancha. Todo indica además que se irán Adrián "Toto" Fernández y Matko Miljevic, quienes no estuvieron a la altura ni mucho menos.

Un enganche o mediapunta

El cuadro de Avellaneda precisa talento en los últimos 30 metros del campo, donde careció todo el año de jugadores desequilibrantes. Con Miljevic y Fernández a punto de salir, jamás pudo suplir a Juan Fernando Quintero con un futbolista similar en cuanto a características. Un creador de juego o alguien que se imponga en el uno contra uno urge en la "Academia".

Un delantero con gol

A excepción de Adrián "Maravilla" Martínez, el resto de los atacantes del plantel profesional carecen de puntería, por lo que necesita alguien que pueda jugar de segunda punta y tenga poder de fuego. Otro jugador que jamás pudo sustituir la directiva fue Maximiliano Salas, en tanto que Roger Martínez fue otro que aportó goles durante el exitoso ciclo de Gustavo Costas.