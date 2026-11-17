Bárbara Blanco, hija del expresidente Víctor Blanco y exdirigenta de Racing, reapareció públicamente y liquidó a Diego Milito. La abogada y politóloga de 40 años asistió al estudio del programa partidario No hay VARa (Racing Online) y fue consultada por la gestión actual del "Príncipe", que ya lleva casi la mitad con prácticamente dos años transcurridos.

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Con respecto al trabajo del ídolo como mandamás de la institución de Avellaneda, "Barbie" disparó que el exdelantero "tal vez dijo cosas en la campaña que después no pudo cumplir... Ahora, quizás con la experiencia como dirigente, para la próxima lo piense mejor". La exsecretaria de la Comisión Directiva y exdirectora del Departamento de Relaciones Internacionales, igualmente, por ahora descartó una fórmula Blanco-Blanco a futuro, para las elecciones de diciembre del 2028: "Eso sí te digo que está muy lejos, por ahora no. Además, me harían pelear más todavía con mi papá".

En la misma línea, "Barbie" Blanco defendió la gestión de su padre al frente de Racing, que se extendió entre septiembre del 2013 y diciembre del 2024 con seis títulos oficiales conseguidos. "Creo que Racing dio su gran salto cuando Víctor logró enderezar el barco cuando asumió la Presidencia. Nadie quería asumir en ese momento, teníamos dos puntos en el torneo... Luego, el club tuvo un crecimiento sostenido en todas las áreas. Mayor, menor, pero crecimiento al fin", recordó.

Incluso, la exdirigenta consideró que “no es fácil gestionar, no es para todos" y profundizó: "Creo que ha prometido cosas que no tendría que haber dicho en campaña. Creo que a esta Comisión Directiva le falta apertura. Por ejemplo, llamar a personas que han estado". "Si alguien de la CD nos llama para sumar, siempre vamos a estar. Lo que nos apasiona en nuestra vida es Racing y queremos que el club crezca”, disparó. "No estamos a favor de tomar deuda, Racing no está para tomar deudas, River hizo una gran inversión y tampoco eso es garantía de nada", acotó además sobre el mercado de pases que se avecina.

Barbie Blanco lapidó a Diego Milito en Racing.

Igualmente, la abogada y politóloga aclaró que no anhela las elecciones anticipadas en la institución albiceleste: "No queremos eso, deseamos que el mandato transcurra y termine de la mejor manera porque va a ser lo mejor para Racing". Y añadió: "Si llegara a suceder, nosotros seguimos en comunicación, nos reunimos cada 15 o 20 días y hay gente muy preparada".

Consultada sobre la derrota electoral en diciembre del 2024, Bárbara rememoró: "Creo que hay varios factores que nos llevaron a no ganar en las urnas. Fue una gestión de mucho tiempo y lleva un degaste natural. También apareció una figura como Diego (Milito), pero no es fácil gestionar a Racing".

Luego de la suspensión de la asamblea en Avellaneda a la hora de presentar el balance, algo que jamás había sucedido desde el retorno de la democracia al club en el 2009, la hija de Víctor Blanco detalló que "no es un tema menor lo que sucedió con el balance, estaban en juego las matrículas de quienes ponen sus firmas". No obstante, remarcó: "Pero creo que fue una decisión acertada la suspensión de la asamblea".

Además, la exidirigenta cuestionó las palabras que pronunció hace unos días Diego Cifarelli. "No me gustaron las declaraciones del tesorero. Se lo hice saber y me pidió disculpas. A la mujer, en el fútbol, siempre se le busca quién puede tener atrás un interés y no se la valora por su gestión".

Por último, acerca del demorado estreno del predio de Ezeiza, sentenció que "las tierras se consiguieron en diciembre de 2022". Y remató: "Al final de nuestro mandato, la obra estaba al 70%, faltaban pagar 1.700.000 dólares para finalizarla. Pero se decidió pararla y rescindir el contrato. Lleva más de un año y medio de atraso, en la asamblea del año pasado habían dicho marzo y ya estamos en noviembre. Se sacó la hotelería del proyecto del Predio. Lamentablemente, por lo que vi, no hubo grandes cambios porque la estructura es la misma. Nos habíamos inspirado en instalaciones de otros clubes como Real Madrid e ideas que nos fueron aportando".