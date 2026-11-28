A horas de un partido decisivo para River Plate en el Torneo Clausura, la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo ya piensa en el 2027. Es por eso que ya piensa en el mercado de pases venidero y tiene, entre tantos nombres que sonaron, a un "tapado" que podría sumarse al equipo que hoy dirige Leonardo Ponzio. El apuntado es el volante chileno Erick Pulgar, quien hoy a sus 32 años se desempeña en el Flamengo de Brasil y tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2029, por lo que no será fácil que el "Millonario" lo compre.

Erick Pulgar, el tapado que la dirigencia de River quiere como refuerzo para el mercado de pases

Según informó el medio Bolavip, el mediocampista es del gusto de la cúpula del elenco de Núñez para reforzar un sector del campo de juego en el que hace tiempo no encuentran el rumbo. Claro que, también son conscientes de que será difícil adquirirlo, más aún sabiendo que el pasado mes de septiembre renovó su vínculo con el "Mengao" y eso lo aleja un poco más. Igualmente, se espera que Di Carlo y compañía inicien las negociaciones formales para al menos traerlo a préstamo.

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Lo cierto es que River no encontró el rumbo en el mediocampo a pesar de los jugadores que llegaron y los chicos que salieron de Inferiores. Los casos más recientes son los de Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes tuvieron poco rodaje por lesiones y tampoco rindieron como se esperaba. A la espera están Lucas Silva y Santiago Espíndola, dos apariciones de este 2026 flojo del "Millonario" que ya dieron que hablar por sus actuaciones. En el caso de Pulgar, está claro que llegaría para ser titular debido a su experiencia y jerarquía.

Erick Pulgar, el "tapado" que quiere River como refuerzo para el 2027

Los números en la carrera de Erick Pulgar, el buscado por la dirigencia de River para 2027

Clubes : Deportes Antofagasta y Universidad Católica de Chile; Bologna y Fiorentina de Italia; Galatasaray de Turquía y Flamengo de Brasil.

: Deportes Antofagasta y Universidad Católica de Chile; Bologna y Fiorentina de Italia; Galatasaray de Turquía y Flamengo de Brasil. Partidos jugados : 426 (+54 con la Selección de Chile).

: 426 (+54 con la Selección de Chile). Goles : 33 (+4).

: 33 (+4). Asistencias : 28 (+4).

: 28 (+4). Títulos: Campeonato Carioca 2024, 2025 y 2026, Copa de Brasil 2024, Supercopa de Brasil 2025, Serie A 2025 y 2026, Copa Libertadores 2022 y 2025, Derby de las Américas de la FIFA 2025 y Copa Challenger de la FIFA 2025 con Flamengo y Copa América Estados Unidos 2016 con la Selección de Chile.

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El "Millonario" visitará a la "Gloria" en el Estadio Monumental Presidente Perón, este sábado 28 de noviembre desde las 22 horas en el recinto ubicado en el Barrio Alta Córdoba, ya que quedó descartado el Estadio Mario Alberto Kempes. En cuanto a la transmisión, será a través de ESPN Premium y el arbitraje estará a cargo de Nazareno Arasa.

En semifinales, el ganador se cruzará con Vélez Sarsfield o Independiente. Del otro lado del cuadro ya están en cuartos Rosario Central y Barracas Central, que definirán a otro semifinalista que se puede ver las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata o Boca que ya eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza. La final del certamen está pactada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.