River Plate jugará uno de los partidos más importantes del año 2026 este sábado 28 de noviembre cuando visite a Instituto en Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura. Para ello, Leonardo Ponzio recuperará a Gonzalo Montiel para que juegue como titular ante la "Gloria" después de la suspensión que le aplicó la AFA por la expulsión en el Superclásico. A su vez, Lucas Beltrán y Marcos Acuña llegarían en condiciones después de trabajar diferenciado y hay dos futbolistas completamente descartados.

Vuelve Gonzalo Montiel al once de River mientras Ponzio respira por Beltrán y Acuña

El campeón de todo con la Selección Argentina cumplió los dos partidos de suspensión -el Tribunal de Disciplina le redujo una fecha- y estaría desde el arranque. De esta manera, "Cachete" ocuparía el lugar de Giovani González, quien jugó ante Aldosivi y Lanús, respectivamente. Cabe destacar que el defensor se posiciona como uno de los máximos anotadores del equipo de Leonardo Ponzio con tres tantos detrás de Ángel Correa (5), Thiago Almada (5) y Tomás Galván (4).

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Por otro lado, quienes tuvieron inconvenientes físicos pero estarán a disposición son Lucas Beltrán y Marcos "Huevo" Acuña. Tanto el delantero como el lateral salieron con molestias en el cruce contra el "Granate", se entrenaron diferenciado durante la semana y recién el jueves volvieron a practicar con el resto del grupo. Por último, tanto Aníbal Moreno -recientemente operado de la discopatía lumbar- como Fausto Vera, están completamente descartados e incluso este último tiene serias chances de irse en el mercado de pases. Para colmo, Santiago Espíndola es el nuevo volante central surgido de las Inferiores y en dos cotejos se adueñó del puesto.

Leonardo Ponzio piensa en el once de River para jugar vs. Instituto

Los once de River para jugar con Instituto y la vuelta de Montiel al equipo de Ponzio

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tomás Galván, Tobías Andrada; Thiago Almada; Lucas Beltrán, Ángel Correa. Quien nuevamente estaría entre los suplentes es Lucas Martínez Quarta, más allá del respaldo del DT tras la expulsión en el Superclásico. Por otro lado, Sebastián Driussi -quien está recuperado de su última lesión- y sumaría minutos ingresando desde el banco.

Cuándo juegan River e Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Millonario" visitará a la "Gloria" en el Estadio Monumental Presidente Perón, este sábado 28 de noviembre desde las 22 horas en el recinto ubicado en el Barrio Alta Córdoba, ya que quedó descartado el Estadio Mario Alberto Kempes. En cuanto a la transmisión, será a través de ESPN Premium y el arbitraje estará a cargo de Nazareno Arasa.

En semifinales, el ganador se cruzará con Vélez Sarsfield o Independiente. Del otro lado del cuadro ya están en cuartos Rosario Central y Barracas Central, que definirán a otro semifinalista que se puede ver las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata o Boca que ya eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza. La final del certamen está pactada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.