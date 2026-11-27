La Inteligencia Artificial anticipó a los cuatro semifinalistas del Torneo Clausura de acuerdo a lo que puede suceder en los partidos de cuartos de final que tendrán lugar entre este sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Gemini, la IA de Google, confirmó qué sucederá tanto con Boca Juniors y River Plate, pero también en los cruces Vélez vs. Independiente y Rosario Central vs. Barracas Central. Cómo quedará el cuadro de semifinales del campeonato doméstico.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial para los playoffs del Clausura

Vélez vs. Independiente - 20:00 hs

Lectura: El historial reciente y el peso de la localía suelen inclinar la balanza en partidos cerrados, con antecedentes favorables al Fortín en cruces parejos y una tendencia histórica a marcadores contenidos. Independiente tiene argumentos ofensivos para complicar, pero el margen en eliminatoria directa es estrecho.

Resultado posible: Vélez 1 - 0 Independiente.

Instituto vs. River - 22:00 hs

Lectura: Ambos llegan tras avanzar en octavos de final (River ante Lanús y la Gloria frente a Huracán), en una llave de eliminación directa donde la jerarquía y el volumen de juego de River suelen pesar si logra imponer ritmo desde el arranque. Instituto en su cancha intentará sostener el orden y golpear de contra.

Resultado posible: Instituto 1 - 2 River.

Domingo 29/11

Rosario Central vs. Barracas Central — 17:00 hs Lectura: El Gigante de Arroyito potencia a Rosario Central, que ya superó a Barracas Central como visitante en el Clausura 2026. Los modelos estadísticos y la localía colocan al Canalla como favorito claro para llevarse el cruce en los 90 minutos. Resultado posible: Rosario Central 2 - 0 Barracas Central .

Boca vs. Gimnasia y Esgrima La Plata — 20:30 hs Lectura: Boca llega entonado tras superar 2-0 a Independiente Rivadavia y se hace fuerte en La Bombonera en instancias decisivas. Gimnasia exigirá concentración defensiva y transiciones rápidas, pero el empuje de local suele inclinar series apretadas. Resultado posible: Boca 2 - 1 Gimnasia LP .



Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura

Árbitros confirmados para los cuartos de final del Clausura

Sábado 28 de noviembre

Vélez vs. Independiente - Estadio José Amalfitani.

Árbitro: Facundo Tello.















Asistente 1: Juan Pablo Belatti.















Asistente 2: Gabriel Chade.















Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora.















VAR: Salomé Di Iorio.















AVAR: Sebastián Habib.

Instituto vs. River - Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba.

Árbitro: Nazareno Arasa.















Asistente 1: Facundo Rodríguez.















Asistente 2: Miguel Savorani.















Cuarto árbitro: Brian Ferreyra.















VAR: Lucas Novelli.















AVAR: Laura Fortunato.

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Domingo 29 de noviembre

Rosario Central vs. Barracas Central - Estadio Gigante de Arroyito.

Árbitro: Pablo Dóvalo.















Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.















Asistente 2: Diego Bonfá.















Cuarto árbitro: Pablo Giménez.















VAR: Silvio Trucco.















AVAR: Mariano Ascensi.

Boca vs. Gimnasia - La Bombonera

Árbitro: Darío Herrera.















Asistente 1: Pablo González.















Asistente 2: Adrián Delbarba.















Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.















VAR: Germán Delfino.















AVAR: Diego Verlota.

Cómo es el formato de disputa de los playoffs del Clausura y la final

Todos los cruces se resolverán mediante eliminatorias a un solo encuentro. Hasta semifinales será local el equipo mejor ubicado durante la etapa clasificatoria, mientras que la definición tendrá lugar en el Estadio Único de La Plata. En caso de igualdad durante los 90 minutos de la final, se disputará un tiempo suplementario y, si el empate continúa, el campeón se determinará mediante una definición por penales. El ganador del Clausura obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027 y enfrentará al campeón del Torneo Apertura en el Trofeo de Campeones.