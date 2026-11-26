Boca Juniors avanzó a cuartos de final del Torneo Clausura tras la victoria por 2 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera y la Liga Profesional comunicó tanto los días como los horarios de los partidos que se jugarán este fin de semana. Vélez, Instituto, Rosario Central y el "Xeneize" serán los que definirán como locales ante Independiente, River Plate, Barracas Central y Gimnasia de La Plata, respectivamente para buscar un lugar en semifinales. Cómo se juegan, en qué horario y en qué canchas.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura 2026: día y horario confirmados

De acuerdo con el cuadro provisorio, así se disputarían los ocho partidos de octavos de final, con los equipos mejor ubicados en cada zona como locales:

Vélez vs. Independiente | Estadio José Amalfitani (Liniers) - sábado 28 de noviembre - 20 horas.

| Estadio José Amalfitani (Liniers) - sábado 28 de noviembre - 20 horas. Instituto vs. River | Estadio Monumental Presidente Perón (Córdoba) - sábado 28 de noviembre - 22 horas.

| Estadio Monumental Presidente Perón (Córdoba) - sábado 28 de noviembre - 22 horas. Rosario Central vs. Barracas Central | Estadio Gigante de Arroyito (Rosario) - domingo 29 de noviembre - 17 horas.

| Estadio Gigante de Arroyito (Rosario) - domingo 29 de noviembre - 17 horas. Boca Juniors vs. Gimnasia de La Plata | Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) - domingo 29 de noviembre - 20.30 horas.

Los partidos de cuartos de final del Torneo Clausura

Arbitrajes confirmados para los cuartos de final del Clausura

Sábado 28 de noviembre

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20.00 Vélez (3A) – Independiente (7A) en el Estadio José Amalfitani.















Árbitro: Facundo Tello.















Asistente 1: Juan Pablo Belatti.















Asistente 2: Gabriel Chade.















Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora.















VAR: Salomé Di Iorio.















AVAR: Sebastián Habib.

22.00 Instituto (1B) – River (4A) en el Monumental Presidente Perón de Córdoba.















Árbitro: Nazareno Arasa.















Asistente 1: Facundo Rodríguez.















Asistente 2: Miguel Savorani.















Cuarto árbitro: Brian Ferreyra.















VAR: Lucas Novelli.















AVAR: Laura Fortunato.

Domingo 29 de noviembre

17.00 Rosario Central (1B) – Barracas Central (4A) en el Gigante de Arroyito.















Árbitro: Pablo Dóvalo.















Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.















Asistente 2: Diego Bonfá.















Cuarto árbitro: Pablo Giménez.















VAR: Silvio Trucco.















AVAR: Mariano Ascensi.

20.30 Boca (2A) – Gimnasia (3B) en La Bombonera.















Árbitro: Darío Herrera.















Asistente 1: Pablo González.















Asistente 2: Adrián Delbarba.















Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.















VAR: Germán Delfino.















AVAR: Diego Verlota.

Cómo es el formato de disputa de los playoffs del Torneo Clausura 2026

Ya definidos los ocho mejores equipos de cada grupo, el próximo fin de semana comenzarán a disputarse los octavos de final; al igual que los cuartos y las semifinales, los cruces se resolverán mediante eliminatorias a un solo encuentro. En esas tres primeras instancias será local el equipo mejor ubicado durante la etapa clasificatoria, mientras que la definición tendrá lugar en el Estadio Único de La Plata. En caso de igualdad durante los 90 minutos de la final, se disputará un tiempo suplementario y, si el empate continúa, el campeón se determinará mediante una definición por penales.

El ganador del Clausura obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027 y enfrentará al campeón del Torneo Apertura en el Trofeo de Campeones. Con la fecha y la sede ya establecidas, la Liga Profesional deberá definir próximamente el horario y las condiciones para la distribución de entradas entre los dos clubes finalistas.