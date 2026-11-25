Una de las modificaciones que más resaltó en la victoria frente a Lanús fue que Leonardo Ponzio decidió que Lucas Martínez Quarta quedara en el banco de suplentes y que Lautaro Rivero fuera el encargado de acompañar a Nicolás Otamendi en la defensa de River Plate. Sin embargo, el entrenador del Millonario dejó una serie de palabras para explicar la decisión detrás del cambio y lo que sucederá con el defensor que regresó desde la Fiorentina de Italia para tener su segundo ciclo en la institución.

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Lo primero que hay que señalar es que el defensor había salido del equipo después de la expulsión frente a Boca, debido a que le tocaba cumplir una fecha de suspensión. Así fue como Lautaro Rivero sumó minutos frente a Aldosivi en Mar del Plata, mientras que Tobías Ramírez quedó en el banco de suplentes. Esto expone que en el mercado de pases puede que se marche por la falta de nivel para defender la banda roja sobre su pecho.

Una vez que la sanción se cumplió, Leonardo Ponzio decidió que Martínez Quarta nuevamente se quedara en el banco de suplentes y, con ello, se termina de confirmar que dejó de ser titular. Aunque esto no quiere decir que haya perdido la consideración del cuerpo técnico de cara a lo que se aproxima. “El Chino estará preparado para cuando le toque y lo voy a seguir defendiendo a muerte. Hay una persona atrás y eso es todo. Vamos a tratar de que todos me hagan dudar para que jueguen”, señaló en conferencia de prensa.

Aún no está confirmado el equipo frente a Instituto de Córdoba, pero se estima que la defensa de River nuevamente contará con la presencia de Lautaro Rivero al lado de Nicolás Otamendi. Es que el defensor volvió a tener pasajes de buen juego, a pesar de algunas distracciones y equivocaciones en jugadas muy puntuales frente a Lanús. El cuerpo técnico del León considera que dichos errores se pueden corregir con rodaje, y este se obtiene sumando minutos en el campo de juego.

¿Martínez Quarta puede irse de River en 2027?

Si nos guiamos por las palabras de Leonardo Ponzio, Martínez Quarta es un jugador que todavía tiene bastante para darle a River y es probable que se quede para realizar la próxima pretemporada. Además, tiene vínculo hasta diciembre de 2028. Mientras tanto, los hinchas piensan de manera distinta y lo hicieron saber el pasado domingo, cuando la voz del estadio Monumental nombró al defensor como integrante del banco de suplentes. Fue uno de los más silbados.

De acuerdo con los trascendidos, el jugador tendría dos propuestas para marcharse del Millonario. Una es de un equipo de Medio Oriente que lo quiso en el mercado invernal, pero, por decisión del club, se decidió rechazarla para que se mantuviera dentro del plantel. Mientras que la otra es de Unión de Santa Fe. "Me encantaría contar con Martínez Quarta para 2027, ya se lo hice saber a la dirigencia", señaló Leonardo Madelón, director técnico del conjunto santafesino.