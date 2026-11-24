Sebastián "El Pollo" Vignolo protagonizó una intensa discusión acerca del presente y el futuro del banco de suplentes de River Plate. En medio del análisis sobre el rumbo del equipo, Oscar Ruggeri tomó una postura determinante al defender con firmeza la continuidad de Leonardo Ponzio en el cargo.

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Para el exfutbolista y campeón del mundo, la dirigencia del club de Núñez debe ratificar al entrenador de cara a la próxima temporada sin condicionar su permanencia a la obtención de un título. El debate sumó rápidamente las intervenciones de Diego Fucks, Marcelo Sottile y Federico Bulos, quienes contrastaron la mirada futbolística con las urgencias políticas de la institución.

El pedido de Oscar Ruggeri para respaldar a Leonardo Ponzio

La postura de Oscar Ruggeri se apoyó en el momento en el que el actual técnico asumió la conducción: "Tendría que, para mí, tendría que seguir Ponzio. Repito lo que te dije hace un ratito, ¿qué cambia traer un entrenador nuevo?". En esa línea, el panelista remarcó que el entrenador aceptó el desafío en un escenario complejo para la institución: "¿Ponzio hace un año que está dirigiendo, lo agarró todo o lo agarró cuando estaba complicado River? Lo agarró para dar una mano".

Ante los cuestionamientos del panel sobre la falta de una confirmación oficial, Ruggeri insistió en la necesidad de un mensaje contundente de las autoridades del club. "No hace falta que mañana, pasado, el viernes: 'Muchachos, Ponzio es el técnico nuestro'. Y se acabó, y se acabó, y se acabó, pase lo que pase, el año que viene dirige Ponzio", reclamó, argumentando que una decisión pública de esa magnitud "lo empoderaría a Ponzio" frente al plantel y a los hinchas.

El rol de los jugadores y la interna política en River

El intercambio subió de temperatura cuando se analizó si el respaldo debía surgir desde el vestuario o desde la comisión directiva. Mientras se evaluaba si existía un consenso favorable dentro del plantel, en el piso de ESPN se planteó si la alianza entre los futbolistas y el cuerpo técnico alcanzaba para sostener el proyecto si la directiva no daba señales claras.

El debate derivó luego en las presiones dirigenciales que atraviesan a la conducción del club. En la mesa se señaló que la directiva se encuentra en una encrucijada donde la obligación de ser campeón condiciona cualquier evaluación: "Hay un contexto político de una dirigencia que todavía no ganó, que está llevando a una encrucijada en lo cual lo obliga a ser campeón. No estamos solamente hablando de fútbol".

En ese sentido, se mencionó también la existencia de sectores dirigenciales que desean el éxito del actual entrenador para evitar el retorno de figuras históricas: "Hay muchos dirigentes que tienen ganas que a Ponzio le vaya bien por Ponzio y para que no regrese Ramón Díaz". Asimismo, los integrantes de F90 recordaron que cambiar nuevamente de conductor colocaría a River Plate ante el escenario de tener un tercer técnico en el año, un rasgo que históricamente el club criticaba en otros rivales como Boca y que hoy expone una realidad diferente.