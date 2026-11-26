Los cuartos de final ya quedaron definidos tras los cruces de los octavos de final para conocer a un nuevo campeón en el fútbol argentino. Tras la victoria de Boca ante Independiente Rivadavia todo quedó definido.

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Entre los equipos que ya tienen asegurado su lugar en la etapa decisiva aparecen Instituto de Córdoba, líder indiscutido de su grupo, y Boca Juniors, que se quedó con el primer puesto de la Tabla Anual y se consagró campeón de Liga gracias a su agónico triunfo por 1 a 0 ante Defensa y Justicia.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura 2026

De acuerdo con el cuadro provisorio, así se disputarían los ocho partidos de octavos de final, con los equipos mejor ubicados en cada zona como locales:

Instituto vs River | Estadio Monumental Presidente Perón (Córdoba).

Vélez vs.Independiente | Estadio José Amalfitani (Liniers).

Rosario Central vs Barracas Central | Estadio Gigante de Arroyito (Rosario).

Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima | Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

Cómo es el formato de disputa de los playoffs del Torneo Clausura 2026

Ya definidos los ocho mejores equipos de cada grupo, el próximo fin de semana comenzarán a disputarse los octavos de final; al igual que los cuartos y las semifinales, los cruces se resolverán mediante eliminatorias a un solo encuentro.

En esas tres primeras instancias será local el equipo mejor ubicado durante la etapa clasificatoria, mientras que la definición tendrá lugar en el Estadio Único de La Plata. En caso de igualdad durante los 90 minutos de la final, se disputará un tiempo suplementario y, si el empate continúa, el campeón se determinará mediante una definición por penales.

El ganador del Clausura obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027 y enfrentará al campeón del Torneo Apertura en el Trofeo de Campeones. Con la fecha y la sede ya establecidas, la Liga Profesional deberá definir próximamente el horario y las condiciones para la distribución de entradas entre los dos clubes finalistas.