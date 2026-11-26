Boca Juniors atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente y la victoria por 2 a 0 contra Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera posicionó a Rodolfo "Vasco" Arruabarrena al lado del técnico más ganador del club. El actual DT igualó un récord de Carlos Bianchi conseguido durante los años de gloria y puede superarlo contra Gimnasia de La Plata. Por supuesto, dependerá de que consigan una victoria ante el "Lobo" el próximo domingo 29 de noviembre.

Cuál es el récord de Bianchi que Arruabarrena igualó en Boca y puede superar contra Gimnasia

El "Virrey" llegó a la marca de 20 triunfos en los 28 mata-mata que disputó y acumuló 8 derrotas entre todos sus ciclos al frente del "Xeneize". Por su parte, Arruabarrena llegó a las 20 victorias de 23 series y sólo perdió tres. De esta manera, si su equipo le gana al elenco platense superará al entrenador histórico de la institución. A su vez, tendrá la oportunidad de extender aún más esa racha si vence a Platense en la final de la Copa Argentina, si sigue avanzando en el Clausura y hasta puede jugar el Trofeo de Campeones contra Belgrano de Córdoba.

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena igualó un récord de Carlos Bianchi en Boca y puede superarlo

Las marcas históricas que Boca puede romper en 2027

En el hipotético caso de que Boca gane todo lo que le queda (cuartos del Clausura, semifinal, final, Copa Argentina y Trofeo de Campeones), terminará el año con 13 triunfos al hilo. Si lo consigue, el "Vasco" Arruabarrena igualará a Alfio "Coco" Basile que logró este récord en 2006. La seguidilla comenzó a mediados de octubre cuando vencieron 2 a 1 a Talleres de Córdoba en La Bombonera. Tres días antes cayeron por 1 a 0 con Vasco Da Gama en el mismo estadio por la Copa Sudamericana y poco después dieron vuelta la serie y avanzaron a la final que ganaron ante Atlético Mineiro.

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Por otro lado, si la racha positiva continúa en 2027, podrían superar un logro conseguido durante el amateurismo en el que alcanzaron los 17 éxitos de manera consecutiva. El mismo comenzó en agosto de 1919 y duró hasta abril de 1920. A su vez, el DT actual puede lograr algo que sucedió sólo dos veces en 121 años: se trata nada menos que de obtener tres títulos en el mismo semestre, lo cual solamente lo concretaron dos exentrenadores muy queridos en la institución como Carlos Bianchi en el 2000 y el "Coco" en el 2005.

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El duelo entre el "Xeneize" y el "Lobo" tendrá lugar el próximo domingo 29 de noviembre desde las 20.30 en La Bombonera. El ganador se verá las caras con Rosario Central o Barracas Central, quienes se medirán a partir de las 17 horas. Si el "Canalla" avanza, definirá en el Gigante de Arroyito una hipotética final contra el que pase. Si lo hace el "Guapo", será visitante en ambos casos.

Arruabarrena igualó a Bianchi en un récord y puede superarlo contra Gimnasia

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