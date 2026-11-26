Boca Juniors firmó una noche de absoluta superioridad futbolística en La Bombonera para vencer 2-0 a Independiente Rivadavia y sellar su pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Con un rendimiento que fue de menor a mayor y un segundo tiempo repleto de situaciones de riesgo, el conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena justificó con creces una victoria que pudo haber sido goleada de no ser por la destacada actuación del arquero mendocino, Gómez Riga.

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El inicio del encuentro, sin embargo, mostró a una visita dispuesta a incomodar. Apenas iban tres minutos cuando Luis Sequeira presionó con éxito a Milton Delgado y sacó un remate bajo que contuvo Álvaro Montero. Sesenta segundos más tarde, Matías Fernández avisó con una volea desviada tras un centro cruzado.

Pero la resistencia de la "Lepra" duró hasta los 17 minutos. Tras una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área sancionada a instancias de la revisión arbitral, Leandro Paredes se hizo cargo de la pena máxima y ejecutó un derechazo alto al ángulo para abrir el marcador. Con la ventaja, el "Xeneize" tomó el control total frente a un mediocampo rival poblado de volantes ofensivos pero sin capacidad de recuperación.

Aunque Iván Villalba rozó el empate con un cabezazo a los 21’, Boca pudo ampliar antes del descanso tras una gran acción colectiva entre Tomás Aranda y Miguel Merentiel que culminó con un remate de primera de Tomás Belmonte, desactivado por una gran estirada de Gómez Riga. El cierre de la etapa inicial dejó espacio para la polémica: a los 36’, Lautaro Blanco llegó a destiempo con un planchazo sobre la tibia de Matías Fernández que el árbitro Luis Lobo Medina sancionó solo con tarjeta amarilla, sin intervención del VAR.

Monólogo azul y oro en el complemento

En la segunda mitad, el dominio local se transformó en un asedio constante. A los 6 minutos, Gómez Riga le ganó un mano a mano tras un desborde por izquierda, pero nada pudo hacer sesenta segundos después: Paredes filtró un pase exquisito para la proyección de Lozano, quien envió un centro de primera para que Miguel Merentiel definiera en el aire dentro del área chica y decretara el 2-0.

Síntesis del partido