El pronóstico de la IA para los partidos de los octavos del Clausura 2026

Este viernes 20 de noviembre comienzan los playoffs del Torneo Clausura donde saldrán los clasificados a cuartos de final. Grok, la Inteligencia Artificial de Elon Musk en X (ex-Twitter) anticipó los resultados de los ocho partidos que hasta el próximo miércoles definirán los que pasarán de ronda. Con River Plate y Boca Juniors como los protagonistas, pero también con Rosario Central y Argentinos Juniors que quedaron en la puerta de la tabla anual, la IA anticipó también quién será el campeón.

El pronóstico de Grok, la IA de X para los cruces de octavos del Clausura: quién pasa a cuartos

Vélez 2-1 Belgrano - Viernes 20 de noviembre a las 20.

Vélez aprovechó el manejo de Lanzini y Pellegrini para controlar buena parte del encuentro. Belgrano buscó lastimar con Zelarayán, Passerini y Rigoni, aunque le costó superar a la defensa del Fortín. El conjunto de Liniers encontró los espacios necesarios y terminó quedándose con el triunfo. Goles: Ronaldo Martínez (22’) y Matías Pellegrini (67’) – Lucas Passerini (48’).

Defensa y Justicia 2 -1 Barracas Central - Sábado 21 de noviembre a las 15.

Defensa consiguió imponer su juego en Florencio Varela, con Lucco y Barbona participando en la creación y Leandro Fernández como referencia ofensiva. Barracas respondió con su habitual intensidad y buscó lastimar mediante Orsini y Briasco. Sin embargo, el Halcón aprovechó mejor sus oportunidades y resolvió el partido en el complemento. Goles: Leandro Fernández (31’) y Juan Manuel Gutiérrez (68’) – Nicolás Orsini (52’).

Argentinos Juniors 2-1 Independiente - Sábado 21 de noviembre a las 17.

Argentinos encontró en Oroz y Gutiérrez el control del mediocampo, mientras que Verón y Giménez Rojas fueron determinantes en ataque. Independiente tuvo buenos pasajes con Chimy Ávila y Montiel, pero no logró superar la resistencia de Cortés y su defensa. El Bicho fue más efectivo y aseguró la clasificación. Goles: Gastón Verón (28’) y Matías Giménez Rojas (64’) – Chimy Ávila (51’).

Rosario Central 3-0 Gimnasia de Mendoza - Domingo 22 de noviembre a las 16.

El Canalla fue ampliamente superior en Arroyito y encontró en Campaz, Fernández y Copetti sus principales armas ofensivas. Gimnasia de Mendoza intentó resistir y apostar a los contraataques, pero nunca consiguió controlar los ataques locales. Central dominó las acciones y construyó una goleada contundente. Goles: Julián Fernández (19’), Enzo Copetti (47’) y Jaminton Campaz (72’)

River 2-0 Lanús - Domingo 22 de noviembre a las 19.

El Millonario dominó en el Monumental y marcó diferencias con la creatividad de Almada y Correa, junto a la presencia ofensiva de Beltrán. Lanús intentó responder mediante Salvio y Wlk, pero se encontró con una defensa sólida. River aprovechó sus oportunidades y consiguió una victoria sin sobresaltos. Goles: Ángel Correa (34’) y Thiago Almada (71’).

Instituto 2-1 Huracán - Domingo 22 de noviembre a las 22.

Instituto se hizo fuerte en Alta Córdoba y encontró en Abregú, Gallardo, Alex Luna y Tissera sus principales argumentos ofensivos. Huracán generó peligro con Cortés y Barticciotto, pero se encontró con una defensa firme. Tras el empate en los 90 minutos, La Gloria encontró la victoria en el alargue gracias a Facundo Suárez. Resultado: Instituto 2-1 Huracán (alargue) Goles: Matías Tissera (58’), Facundo Suárez (108’) – Jordy Caicedo (73’).

Gimnasia de La Plata 2-1 Newell's - Lunes 23 de noviembre a las 17.

El Lobo aprovechó su localía y la movilidad de Janson y Auzmendi para generar las situaciones más peligrosas. Newell's intentó responder con Mazzantti y Cóccaro, pero no consiguió sostener sus ataques. Gimnasia mostró mayor eficacia y terminó asegurando el pase a la siguiente ronda. Goles: Agustín Auzmendi (22’) y Lucas Janson (65’) – Walter Mazzantti (81’).

Boca 3-0 Independiente Rivadavia de Mendoza - Miércoles 25 de noviembre a las 21.

Boca mostró su poderío ofensivo en La Bombonera y encontró diferencias gracias a las intervenciones de Villa, Velasco y Merentiel. Independiente Rivadavia intentó mantenerse ordenado y generar peligro con Arce y Sartori, pero le costó encontrar espacios. El Xeneize fue superior durante todo el encuentro y selló una clasificación contundente. Goles: Miguel Merentiel (24’), Di Lollo (61’) y Alan Velasco (78’).

El cuadro del Torneo Clausura, según Grok

Quiénes pasan a semifinales del Torneo Clausura y quién sale campeón, según la IA

Según Grok, River elimina a Instituto y Argentinos Juniors hace lo propio contra Vélez, por lo que se enfrentan en semifinales en La Paternal y tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario van a alargue, pero los de Leonardo Ponzio ganan por penales para avanzar a la final. Del otro lado del cuadro Rosario Central vence a Defensa y Justicia, como también Boca a Gimnasia pero en semis se impone el "Canalla".

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En el duelo decisivo, el "Millonario" le gana 2 a 1 a los rosarinos consagrándose así campeón del Clausura y clasificando al Trofeo de Campeones donde se mediría otra vez ante Belgrano de Córdoba.