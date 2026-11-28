Los puntajes de Estudiantes en la final de la Copa Libertadores, contra Palmeiras (foto: Estudiantes).

Estudiantes de La Plata perdió por 1-0 en la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras de Brasil, en la que el equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina estuvo a la altura de las circunstancias aunque no pudo concretar el gol que mereció en el segundo tiempo. Si bien todos los jugadores del "Pincha" lucharon hasta el último segundo, no se pudo y el gol del ex Gimnasia Ramón Sosa sentenció el encuentro.

Uno por uno: los puntajes de Estudiantes vs. Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

Fernando Muslera (6): Se mostró firme y seguro las pocas veces que le llegaron. Sobrio y sin dudas a la hora de salir en los centros. Una salvada fenomenal sobre la hora, con las piernas.

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Santiago Núñez (7): Siempre sólido en los mano a mano contra delanteros de elite, aunque perdió en un desborde con Lucas Evangelista que casi termina en gol de Marcos Rojo en contra.

Leandro González Pirez (5): Algo impreciso con el balón y se hizo amonestar rápidamente de manera innecesaria. Fuerte en el uno contra uno. Pidió el cambio en el segundo tiempo.

Marcos Rojo (5): Si bien defensivamente fue impecable, vio una amarilla evitable por prepotear sin sentido al arquero Carlos Miguel. Ganó algunas infracciones que no eran por su oficio.

Eros Mancuso (6): Rapido para los cruces y certero a la hora de llegar al fondo, aunque la defensa no fue su fuerte. Salió en el inicio del complemento, tras el 1-0 de Palmeiras.

Ezequiel Piovi (6): Se impuso generalmente en los duelos en la mitad de la cancha y aportó un buen primer pase casi siempre.

Alexis Castro (5): No tuvo tanta influencia como en otros partidos, sin peso en el área rival y no conectó líneas con los atacantes. Igualmente, tampoco desentonó.

Gastón Benedetti (5): No sufrió en defensa, aunque tampoco brindó soluciones en ataque. Sin peso específico. Salió en el inicio del complemento, tras el 1-0 de Ramón Sosa.

Los puntajes de Estudiantes en la final de la Copa Libertadores, contra Palmeiras (foto: Estudiantes).

Tiago Palacios (4): Debía ser el as de espadas de Estudiantes en cuanto al desequilibrio individual, pero no pudo imponerse en los duelos con sus característicos desbordes y tampoco tuvo presencia en el área. Apenas un gran centro al segundo palo para Edwuin Cetré en el complemento.

Guido Carrillo (5): Ganó de arriba y se fajó bien con los centrales, aunque tuvo un cabezazo claro que se fue desviado en el primer tiempo y le faltaron situaciones de gol nítidas. Mucho sacrificio pese a ser el centrodelantero.

Joaquín Tobio Burgos (4): Al igual que Palacios, generalmente fue irresoluto en la ofensiva y se destacó más por el retroceso que por atacar con la cancha de frente.

DT: Alexander "Cacique" Medina (6): Un buen planteo en la final frente a un adversario con más recursos económicos y deportivos. En la segunda mitad adelantó las líneas y hasta mereció la igualdad, pero no alcanzó. Llegó muy lejos en la Copa Libertadores, con un plantel escaso de grandes estrellas.

SUPLENTES:

Eric Meza (6): Le dio profundidad al ataque por la derecha, con piernas frescas y buenas llegadas hasta el fondo.

Edwuin Cetré (6): Ingresó con mucho picante en el segundo tiempo, con desbordes a pura velocidad y un cabezazo a quemarropa que le tapó el arquero.

Tomás Palacios (6): Entró bien en defensa, cortó varios avances y hasta se mandó al ataque cuando la jugada lo pedía. Mucha técnica individual.

Fabricio Pérez (-): Jugó apenas diez minutos.

Joaquín Correa (-): Jugó apenas diez minutos.