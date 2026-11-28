Alexander Medina, conocido popularmente como el Cacique, es el entrenador uruguayo que asumió el desafío de conducir a Estudiantes de La Plata. Con una extensa trayectoria como futbolista y una carrera como director técnico que incluye experiencias en Uruguay, Argentina, Brasil y España, construyó un recorrido con títulos, participaciones internacionales y pasos por clubes importantes del continente. Su historia combina una etapa destacada como delantero con un presente en los bancos de suplentes.

Quién es Alexander "Cacique" Medina

Alexander Jesús Medina Reobasco nació el 8 de agosto de 1978 en Salto, Uruguay. Como jugador se desempeñó como centrodelantero y comenzó su carrera profesional en Huracán Buceo, en 1998. Luego pasó por Central Español y Liverpool de Montevideo, donde se destacó como goleador del campeonato uruguayo de 2003.

En 2004 llegó a Nacional, uno de los clubes más importantes de su país. Allí se convirtió en una figura reconocida por los hinchas, especialmente por sus goles en los clásicos frente a Peñarol, que celebraba con un particular gesto de arco y flecha. También tuvo experiencias en el fútbol español, con Cádiz y Racing de Ferrol, además de pasos por Arsenal de Sarandí, Unión Española de Chile y River Plate de Uruguay. Se retiró en 2015, después de vestir nuevamente la camiseta de Nacional y jugar en Fénix. Con la selección uruguaya disputó un partido internacional: debutó en un amistoso frente a Inglaterra, el 1 de marzo de 2006.

La carrera de Alexander Medina como entrenador

Su recorrido como director técnico comenzó en las divisiones formativas de Nacional. En 2016 asumió al frente de la tercera división y consiguió el Campeonato Uruguayo de 2017. Al año siguiente dio el salto al plantel profesional y conquistó el Torneo Apertura y el Torneo Intermedio.

En junio de 2019 llegó a Talleres de Córdoba, donde tuvo su primera experiencia importante en el fútbol argentino. Permaneció hasta diciembre de 2021 y consiguió clasificar al equipo a competencias internacionales. Luego dirigió a Internacional de Porto Alegre, en Brasil, y a Vélez Sarsfield, con el que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2022.

En noviembre de 2023 asumió en Granada de España, aunque su ciclo terminó antes de finalizar la temporada. En agosto de 2024 regresó a Talleres para iniciar su segundo período. Allí obtuvo la Supercopa Internacional 2023, tras vencer a River por penales en marzo de 2025.

El 23 de febrero de 2026 fue anunciado oficialmente como entrenador de Estudiantes, en reemplazo de Eduardo Domínguez. De esta manera, inició una nueva etapa en el fútbol argentino, con el desafío de mantener al Pincha como protagonista.

Todos los títulos que ganó Alexander Medina

A lo largo de su carrera, el Cacique consiguió campeonatos tanto dentro de la cancha como desde el banco de suplentes. Como futbolista, obtuvo cinco títulos oficiales con Nacional de Montevideo. Además, fue dos veces máximo goleador del Campeonato Uruguayo, en 2003 y 2004.

Títulos como futbolista:

Campeonato Uruguayo 2005 (Nacional).

Torneo Apertura 2008 (Nacional).

Campeonato Uruguayo 2008-09 (Nacional).

Torneo Apertura 2011 (Nacional).

Campeonato Uruguayo 2011-12 (Nacional).

Títulos como entrenador:

Campeonato Uruguayo de Tercera División 2017 (Nacional).

Torneo Apertura 2018 (Nacional).

Torneo Intermedio 2018 (Nacional).

Supercopa Internacional 2023, disputada en 2025 (Talleres).

Supercopa Argentina 2025, disputada en noviembre de 2026 (Estudiantes).

Su consagración más reciente llegó con Estudiantes, al vencer 3-2 a Independiente Rivadavia en la final de la Supercopa Argentina, disputada el 12 de noviembre de 2026. Con ese logro, Medina se convirtió en el primer entrenador extranjero en conseguir un título oficial al frente del conjunto platense. De esta manera, el Cacique construyó una carrera que combina experiencia internacional, conocimiento del fútbol argentino y títulos en distintas etapas de su trayectoria.