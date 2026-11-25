Estudiantes de La Plata construyó una historia muy importante en el fútbol sudamericano, con una época dorada que lo convirtió en uno de los clubes argentinos más reconocidos a nivel internacional. Su protagonismo en la Copa Libertadores quedó marcado por una generación histórica y por una consagración que llegó varias décadas después, con otros nombres y protagonistas. El Pincha también tiene una particularidad: consiguió tres títulos consecutivos en el máximo certamen continental.

Cuántas Copas Libertadores ganó Estudiantes de La Plata

Estudiantes ganó cuatro Copas Libertadores en toda su historia. El equipo platense se consagró campeón en las ediciones de 1968, 1969, 1970 y 2009. Estas fueron sus conquistas:

1968: campeón frente a Palmeiras (Brasil).

1969: campeón frente a Nacional (Uruguay).

1970: campeón frente a Peñarol (Uruguay).

2009: campeón frente a Cruzeiro (Brasil).

Copa Libertadores 1968, la primera conquista ante Palmeiras

Verón padre, Zubeldía y Bilardo con la Libertadores.

La primera estrella continental llegó bajo la conducción de Osvaldo Zubeldía. Estudiantes tuvo que superar a Racing en semifinales y luego se enfrentó a Palmeiras en la definición. La serie necesitó tres partidos. El Pincha ganó 2-1 en La Plata, perdió 3-1 en Brasil y debió disputar un encuentro desempate en el estadio Centenario de Montevideo. Allí consiguió una victoria por 2-0, con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, para levantar por primera vez el trofeo.

Libertadores 1969: el bicampeonato frente a Nacional

Un año después, Estudiantes volvió a demostrar su poderío internacional. Tras superar a Universidad Católica en semifinales, se enfrentó a Nacional de Uruguay por el título. El conjunto platense ganó 1-0 en Montevideo, con un gol de Eduardo Flores, y definió la serie en La Plata con un triunfo por 2-0. Los tantos de Flores y Marcos Conigliaro le permitieron conseguir su segunda Libertadores consecutiva.

Libertadores 1970: el histórico tricampeonato

La tercera consagración llegó en 1970 y tuvo a Peñarol como adversario. Estudiantes ganó 1-0 el encuentro de ida, disputado en La Plata, gracias a un tanto de Néstor Togneri. En la revancha, jugada en Montevideo, igualó 0-0 y aseguró el campeonato. De esa manera, se convirtió en el primer equipo en conquistar tres ediciones consecutivas de la Copa Libertadores.

Libertadores 2009: la cuarta estrella

Después de 39 años, Estudiantes volvió a gritar campeón de América. Con Alejandro Sabella como entrenador y Juan Sebastián Verón como capitán, el Pincha llegó a la final frente a Cruzeiro. Tras empatar 0-0 en La Plata, consiguió una victoria inolvidable por 2-1 en Belo Horizonte. Gastón Fernández y Mauro Boselli marcaron los goles que le dieron el cuarto título continental.