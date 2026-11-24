La expectativa crece de cara a la gran final de la Copa Libertadores 2026. Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil se medirán en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con el objetivo de quedarse con el trofeo más importante del continente. Será un encuentro a partido único, en el que no habrá margen para especulaciones: uno de los dos equipos terminará levantando la copa. Sin embargo, ante una persistencia de la igualdad en el partido, la pregunta pasa en cómo se define la gran final.

¿Hay tiempo extra en la final de Estudiantes vs. Palmeiras en la Copa Libertadores?

Si Estudiantes y Palmeiras terminan igualados al cabo de los 90 minutos reglamentarios, la final tendrá un alargue de 30 minutos , dividido en dos períodos de 15 minutos cada uno.

, dividido en dos períodos de 15 minutos cada uno. A diferencia de lo que sucede en otras instancias eliminatorias de la Copa Libertadores, donde los empates pueden resolverse directamente mediante tiros desde el punto penal, la definición del título contempla una instancia adicional de tiempo de juego.

De esta manera, ambos equipos tendrán media hora más para intentar romper la igualdad y quedarse con la victoria sin necesidad de llegar a los penales.

¿Qué pasa si siguen empatados después del alargue?

Estudiantes sueña en grande.

Si la paridad se mantiene después de los 30 minutos suplementarios, el campeón de la Copa Libertadores 2026 se definirá mediante una tanda de penales.

En ese escenario, Estudiantes y Palmeiras deberán ejecutar cinco remates cada uno, alternadamente, desde los doce pasos. El equipo que convierta más tantos será el ganador y se consagrará campeón de América.

Si después de los cinco disparos por lado continúa la igualdad, la definición seguirá con ejecuciones alternadas de un penal por equipo hasta que uno consiga ventaja y el otro no convierta en la misma cantidad de intentos.

Por lo tanto, la final podría extenderse más allá de los 120 minutos si ninguno consigue imponerse durante el tiempo reglamentario y el suplementario.

Una definición con antecedentes recientes

Los dos finalistas saben lo que significa sufrir en una tanda de penales. Palmeiras consiguió su clasificación después de superar a Fluminense desde los doce pasos, mientras que Estudiantes hizo lo propio frente a Flamengo, con Fernando Muslera como gran figura.

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Ahora, ambos buscarán evitar una nueva definición desde el punto penal, aunque el reglamento deja en claro que esa posibilidad estará presente si no logran sacarse diferencias durante los 120 minutos. El sábado 28 de noviembre, desde las 17 (hora argentina), el estadio Centenario será escenario de una final que promete emociones hasta el último minuto. Primero habrá 90 minutos, luego la posibilidad de un alargue y, si persiste el empate, los penales determinarán quién se queda con la gloria eterna.