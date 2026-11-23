Argentinos Juniors atraviesa un delicado momento económico y Francisco Álvarez, futbolista del plantel profesional, rompió el silencio tras la eliminación del Torneo Clausura frente a Independiente al exponer las dificultades que viven los futbolistas y los trabajadores del club. En una entrevista con ESPN, el defensor expresó su preocupación por los atrasos económicos y reveló que los propios jugadores tuvieron que poner dinero de sus bolsillos para afrontar gastos cotidianos.

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"El partido queda en segundo plano, la verdad es que estuvimos solos, no nos acompañaron", manifestó Álvarez al referirse al contexto que atraviesa el equipo. "Se hace muy difícil convivir con eso, hablando siempre lo mismo, de preocupaciones. Ya bastante tenemos con las presiones de que dependemos de darle alegrías a la gente y rendir los fines de semana. A eso se suman preocupaciones que son difíciles", expresó.

Una de las declaraciones más contundentes del zaguero de 26 años estuvo relacionada con las dificultades económicas de sus compañeros y de los trabajadores de la institución. "Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, lo mismo gente del staff. Te da cosa pedirle algo, hablás con ellos y casi que se largan a llorar. El clima en el vestuario es incómodo también".

Ante este panorama, Álvarez contó que los integrantes del plantel decidieron colaborar económicamente para ayudar a quienes más lo necesitan. "Tenemos un resto, hemos juntado de nuestro bolsillo para darle al staff. Hace poquito le dimos a los más chicos", reveló.

Por otra parte, también cuestionó la falta de respuestas de los dirigentes y denunció que las promesas de soluciones no se concretan. "Nos mienten, un día te dicen que va a llegar la plata y no aparece", disparó. "Minimizan todo y eso da bronca. Ni siquiera vienen a decirnos a nosotros 'che, perdón'. Lo que dicen no se cumple".

El complicado presente económico de Argentinos Juniors

Los testimonios de Álvarez se producen en medio de distintos conflictos financieros que enfrenta Argentinos Juniors. A los problemas salariales denunciados por los integrantes del plantel se suma una disputa con Gimnasia y Esgrima La Plata por la transferencia de Alan Lescano.

El club platense presentó un reclamo ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA por una deuda de 2,6 millones de dólares vinculada a la adquisición del segundo 50% de los derechos económicos del mediocampista. La operación había sido acordada por 1.916.000 dólares, que debían abonarse en ocho cuotas de 239.500 dólares.

No obstante, la posterior transferencia de Lescano a Vasco da Gama modificó las condiciones de pago. Según lo pactado entre las instituciones, si el futbolista era vendido a un tercer club antes de completar las cuotas, Argentinos debía cancelar el saldo pendiente dentro de los cinco días posteriores a la operación.

Ante el incumplimiento, Gimnasia inició el reclamo formal y agregó intereses, una plusvalía y una cláusula compensatoria de 400.000 dólares. Además, Argentinos Juniors recibió una inhibición por los próximos tres mercados de pases. Su presidente, Cristian Malaspina, aseguró que la deuda correspondiente ya fue saldada, aunque los conflictos económicos y los atrasos salariales mantienen la preocupación dentro de la institución.

El enojo de Prieto y López Muñoz en redes sociales

Las declaraciones de Francisco Álvarez no fueron las únicas que reflejaron el malestar del plantel de Argentinos Juniors: tras el cierre de la temporada, Sebastián Prieto y Hernán López Muñoz también expresaron su disconformidad a través de las redes sociales, con mensajes en los que hicieron referencia a las deudas, las promesas incumplidas y el esfuerzo realizado por el grupo durante el año.

Prieto publicó un mensaje dirigido a los hinchas del Bicho, en el que pidió disculpas y destacó el compromiso de los futbolistas pese a las dificultades que atravesaron. "Primero que nada quiero, pedirle disculpas a la gente del Bicho. Quiero decir que este grupo dejó todo por lograr los objetivos en común que teníamos. Seguimos estando, seguimos cumpliendo y seguimos poniendo el pecho... aunque no siempre recibamos lo que corresponde. El compromiso tiene valores que otros parecen haber olvidado", escribió.

Por su parte, López Muñoz también apuntó contra el contexto económico que condicionó al equipo y destacó que, pese a las dificultades, lograron mantenerse en la pelea hasta el final. "Pudimos llegar a estar peleando hasta el último momento con poco y nada; con muchas falencias, con deudas y con promesas incumplidas. A la gente, agradecerles también por el aguante. Es entendible el enojo, es el mismo enojo que tenemos nosotros", manifestó.

La trayectoria de Francisco Álvarez en el fútbol argentino

Francisco Álvarez nació en Rawson, provincia de San Juan, tiene 26 años y se desempeña como defensor central. Mide 1,80 metros, realizó las divisiones inferiores en San Martín de San Juan y pasó por distintos equipos del fútbol argentino antes de consolidarse en Argentinos Juniors. Se destaca por su solidez defensiva a campo abierto y su buen manejo de pelota, características que lo convirtieron en una pieza importante del equipo y que llamó la atención de otros clubes grandes del fútbol argentino.