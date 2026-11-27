Federico D'Elía compartió su mirada sobre el lugar de Estudiantes en el fútbol argentino.

A horas de una final muy esperada por los hinchas de Estudiantes, Federico D'Elía compartió su mirada sobre uno de los debates que atraviesan al fútbol argentino: si el club platense merece un lugar en la mesa de los cinco grandes.

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El actor, que interpretó a Mario Santos en Los Simuladores, dejó un mensaje para el programa Cancha Embarrada y explicó por qué, a pesar de su pasión por el Pincha, prefiere mantener la denominación tradicional.

"La verdad que últimamente se puso de moda preguntar y reubicar a los grandes o a los chicos. Y yo soy de la idea de que los cinco grandes ya está, son los cinco grandes", expresó D'Elía.

Qué dijo Federico D'Elía sobre Estudiantes y los cinco grandes

El artista reconoció que resulta difícil establecer un único criterio para definir la grandeza de un club. Por eso, consideró que los cinco equipos históricamente identificados con esa denominación tienen sus motivos para conservarla.

"Yo dejo a los cinco grandes como están. Y estoy seguro de que Estudiantes ocupa un lugar de privilegio muy importante en el fútbol argentino y que cada cual le quiera poner el número que quiera", sostuvo.

Sin embargo, también dejó en claro el lugar que ocupa el equipo platense en su vida: "Para mí es, obviamente, el número uno, pero para mí, porque soy hincha de Estudiantes, porque lo quiero mucho".

Estudiantes va por su quinta Copa Libertadores ante Palmeiras

Las palabras de Federico D'Elía llegaron en la previa de un partido especial para los hinchas de Estudiantes: este sábado 28 de noviembre, desde las 17, el Pincha enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Montevideo y será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Alexander Medina buscará sumar su quinta conquista en el certamen más importante del continente. Hasta el momento, el club platense levantó el trofeo en cuatro oportunidades: 1968, 1969, 1970 y 2009.

Juan Sebastián Verón y la Copa Libertadores 2009.

Además, el escenario y el rival traen un recuerdo para los hinchas. En 1968, Estudiantes consiguió su primera Libertadores después de vencer justamente a Palmeiras en un partido desempate que también se jugó en el Centenario.

Para llegar a esta nueva definición, el Pincha dejó en el camino a Universidad Católica en octavos de final y a Corinthians en cuartos. En semifinales se encontró con Flamengo, el último campeón, al que eliminó por penales después de dos empates sin goles.

En aquella definición en el Maracaná, el arquero uruguayo Fernando Muslera fue determinante: atajó tres remates y Estudiantes ganó la serie por 3 a 2. Ahora, el equipo platense tendrá la oportunidad de volver a levantar la copa 17 años después de su última consagración.

Por su parte, Palmeiras llegó a la final tras eliminar a Fluminense también en una definición por penales. El conjunto brasileño buscará su cuarto título en la competencia.