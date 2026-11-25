Estudiantes de La Plata está ante uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina buscará conquistar su quinta Copa Libertadores y volver a levantar el máximo trofeo del fútbol sudamericano, en una definición que lo tendrá frente a Palmeiras, uno de los grandes candidatos al título.

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El Pincha llega después de una campaña llena de dificultades, con clasificaciones agónicas, series exigentes y una actuación heroica en las semifinales.

Cuándo se juega la final entre Estudiantes y Palmeiras

La gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras se jugará este sábado 28 de noviembre, desde las 17 (hora argentina). El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.

Cómo fue el camino de Estudiantes hacia la final

El camino del conjunto platense comenzó en el Grupo A, donde compartió zona con Flamengo, Independiente Medellín y Cusco. Estudiantes tuvo un rendimiento irregular y terminó segundo, con nueve puntos, pero su clasificación estuvo en peligro hasta la última jornada.

La continuidad en el torneo se aseguró de manera agónica frente a Independiente Medellín. Cuando el empate parecía dejarlo afuera, apareció Mikel Amondarain a los 91 minutos para marcar el gol que le permitió avanzar a los octavos de final.

Estudiantes tuvo un camino largo hasta la final.

En octavos, el rival fue Universidad Católica de Chile. Después de igualar 1-1 en el encuentro de ida, el Pincha mostró su mejor versión en la revancha y consiguió una contundente victoria por 3-0 como visitante, resultado que le permitió meterse entre los ocho mejores.

En cuartos de final volvió a enfrentarse con un equipo brasileño: Corinthians. La serie comenzó con un empate 1-1 en La Plata, pero Estudiantes consiguió un triunfo fundamental por 1-0 en Brasil. Incluso tuvo que soportar el sufrimiento hasta el último minuto, cuando Memphis Depay desperdició un penal que pudo haber llevado la definición a los doce pasos.

La hazaña ante Flamengo para llegar a la final

En semifinales esperaba Flamengo, uno de los grandes candidatos a quedarse con la Libertadores. La serie fue extremadamente pareja: ambos encuentros terminaron 0-0 y la clasificación debió resolverse mediante los penales.

En el mítico estadio Maracaná, Estudiantes consiguió una victoria por 3-2 en la tanda de penales y desató el festejo de sus hinchas. El arquero Fernando Muslera fue determinante al detener tres remates y convertirse en el héroe de la clasificación.

Ahora, después de superar cuatro instancias eliminatorias y dejar en el camino a dos potencias brasileñas, el Pincha tendrá su último desafío. Frente a Palmeiras buscará transformar el sufrimiento de toda una campaña en una nueva estrella continental y alcanzar las cinco Libertadores.