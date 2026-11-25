Boca Juniors recibe este miércoles 25 de noviembre a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura y volverá a la acción tras ser campeón de la Copa Sudamericana. El plantel que comanda Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ya regresó de Colombia y ahora festejará con su gente en la cancha. Cómo será la celebración del elenco "Xeneize" en su casa en la previa del encuentro ante la "Lepra".

Cómo serán los festejos de Boca en La Bombonera en el partido ante Independiente Rivadavia por los octavos del Clausura

Si hay algo que el DT tiene claro es que, más allá de la alegría por los títulos conseguidos -ganaron la tabla anual semanas atrás-, no pueden perder el rumbo en la recta final del año. Por este motivo, todo tipo de festejo tendrá lugar una vez que termine el duelo ante el conjunto mendocino pase lo que pase. Es que en pocos días, si triunfan, se verán las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata que ya se ganó un lugar en cuartos de final del campeonato.

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Según cuentan, la celebración dejará en claro que Boca es "el único Rey" de Copas, con un palazo a Independiente incluido porque ya lo superó en cuanto a los títulos internacionales. Mientras que el "Xeneize" acumula 19 trofeos oficiales, el "Rojo" ahora quedó segundo con 18 después de muchos años como líder en dicho rubro.

Para colmo, en una semana también disputarán la final de la Copa Argentina ante Platense, motivo por el cuál no pueden desenfocarse del objetivo. Ante esta situación, en principio habrá pasillo por parte de los jugadores de Independiente Rivadavia y después del pitazo final comenzará la celebración. Todo indica que volverán a dar la vuelta olímpica como sucedió tras el triunfo agónico ante Defensa y Justicia junto con la Copa Sudamericana ganada contra Atlético Mineiro el pasado sábado en Barranquilla como también el trofeo de la Liga Profesional.

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Hasta el momento la formación no está definida, pero es probable que el DT opte por una similar a la que salió contra Atlético Mineiro. Las dudas están en defensa, mediocampo y ataque, aunque no está oficialmente confirmado que habrá modificaciones. Aún así, Malcom Braida podría ingresar por Lautaro Blanco, Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia en lugar tanto de Leandro Paredes como de Santiago Ascacíbar y Alan Velasco por Tomás Aranda.

La posible formación: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia o Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa, Miguel Merentiel.

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El "Xeneize" recibirá a la "Lepra" este miércoles 25 de noviembre desde las 21 en La Bombonera en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. Con Gimnasia y Esgrima La Plata ya clasificado a cuartos, ahora el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena buscará la victoria para pasar de ronda en el encuentro que tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina. En cuanto a la transmisión de dicho compromiso, estará a cargo de ESPN Premium.

Del otro lado del cuadro ya hay dos duelos confirmados en cuartos: Instituto de Córdoba vs. River Plate y Vélez Sarsfield vs. Independiente, ambos con días y horarios a confirmar. Por otro lado, Rosario Central recibirá a Barracas Central en el Gigante de Arroyito y el que gane será el rival del triunfador entre el "Lobo" platense vs. Boca o la "Lepra" mendocina.