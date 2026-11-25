El mercado de pases se encuentra bastante lejos en el horizonte, pero algunos nombres comenzaron a vincularse de gran manera con Boca de cara a la temporada 2027. Uno de los que más resonó fue el de Hernán López Muñoz, que podría llegar a salir de Argentinos Juniors después de la eliminación en el Torneo Clausura, y su próximo destino sería el club de La Ribera, pese a haberse formado en las divisiones inferiores de River Plate.

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Lo primero que hay que mencionar es que la noticia surgió en un contexto en el que San José Earthquakes, de Estados Unidos, le reclama al conjunto de La Paternal que comience a pagar la ficha del volante argentino, porque, de lo contrario, solicita su presencia en el plantel para el próximo 2 de enero. Una decisión que se encuentra notificada a la FIFA, que decidió intervenir con una sanción de inhibición para sumar jugadores en el próximo mercado de pases en el caso del equipo argentino.

Es por ello que la chance de que López Muñoz siga en Argentinos Juniors es baja, debido a que se buscaría venderlo. Y ahí es donde ingresaría Boca, de acuerdo con lo reportado por Sebastián "Pollo" Vignolo en El Trece. Esto se debe a que el volante sería del gusto de Juan Román Riquelme y pretende que se sume al plantel para que haya un salto de calidad, pensando en la clasificación obtenida a la Copa Libertadores de 2027.

Desde el lado del Xeneize no confirman que haya una negociación abierta, pero sí que se trata de un jugador que gusta bastante y que se tiene en carpeta. De hecho, hubo algunos intentos en mercados de pases anteriores por sumarlo, pero estos culminaron en la nada misma por falta de acuerdo entre los clubes que estaban involucrados en la operación.

De acuerdo con lo que figura en Transfermarkt, el saldo que Argentinos Juniors estaría adeudando por la ficha de Hernán López Muñoz es cercano a los 2 millones de euros. Una cifra que el club buscaría recibir al vender al jugador para así cancelar la deuda que mantiene y levantar la inhibición que le impedirá sumar refuerzos en el mercado de pases del próximo verano. Además, se trata de un valor bastante accesible para la economía de Boca.

Todos los caminos conducen a Boca

Por otro lado, es importante señalar que López Muñoz se encuentra bastante enojado con la dirigencia de Argentinos Juniors y así lo hizo saber en un posteo en las redes sociales después de lo que fue la eliminación frente a Independiente en los octavos de final del Torneo Clausura. Estas palabras exponen el momento que atraviesa el plantel, con varios meses de atraso en lo que respecta a lo salarial y una colección de promesas de pago que fueron incumplidas en más de una oportunidad.

“Bueno, se terminó el año futbolístico para nosotros. Primero que nada, agradecerle a este plantel que se bancó todas en contra, que no lo ayudaron nunca y que siempre pusimos al grupo por delante de todo. Pudimos llegar a estar peleando hasta el último momento con poco y nada, con muchas falencias, con deudas y con promesas incumplidas”, expresó.