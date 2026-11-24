Terminó la etapa regular del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino y la tabla histórica de puntos oficiales no sufrió grandes modificaciones, con River Plate y Boca Juniors cada vez más lejos en la cima. Sin embargo, el "Xeneize" se consagró como el campeón y le descontó al "Millonario" ocho unidades en total.
A la espera de los partidos de los cuartos de final del vigente certamen, aunque el formato cambió en los últimos tiempos, vale la pena destacar cómo marcha el listado general a esta altura de los acontecimientos. La histórica hegemonía de los "cinco grandes" se sostiene intacta a la hora del recuento definitivo.
Así quedó la tabla histórica de puntos del fútbol argentino luego del 2026
- River 7306 puntos.
- Boca 6968 puntos.
- Independiente 6355 puntos.
- San Lorenzo 6319 puntos.
- Racing 6123 puntos.
- Velez 5557 puntos.
- Estudiantes (La Plata) 5540 puntos.
- Huracán 4727 puntos.
- Gimnasia (La Plata) 4527 puntos.
- Newell´s 4285 puntos.
- Rosario Central 4094 puntos.
- Argentinos Juniors 3661 puntos.
- Lanús 3579 puntos.
- Ferro 3413 puntos.
- Platense 3324 puntos.
- Banfield 3109 puntos.
- Chacarita 2588 puntos.
- Atlanta 2354 puntos.
- Colón de Santa Fe 2135 puntos.
- Quilmes 2057 puntos.
- Tigre 2019 puntos.
- Unión de Santa Fe 1926 puntos.
- Talleres (Córdoba) 1725 puntos.
- Belgrano (Córdoba) 1169 puntos.
- Arsenal 865 puntos.
- Instituto (Córdoba) 840 puntos.
- Estudiantes (Buenos Aires) 810 puntos.
- Godoy Cruz de Mendoza 761 puntos.
- All Boys 739 puntos.
- San Isidro 730 puntos.
- Almagro 716 puntos.
- Deportivo Español 700 puntos.
- Barracas Central 697 puntos.
- Estudiantil Porteño 669 puntos.
- Nueva Chicago 661 puntos.
- Temperley 597 puntos.
- Argentino de Quilmes 590 puntos.
- Gimnasia (Jujuy) 574 puntos.
- Sportivo Barracas 549 puntos.
* La tabla contabiliza tres puntos por victoria siempre en los partidos oficiales de la Primera División. No incluye los partidos de playoffs o eliminación directa.
La tabla histórica de títulos en el fútbol argentino
|P
|EQUIPO
|TOTAL
|AMAT.
|PROF.
|LIGAS
|COPAS
|COP. LOC.
|COP. INT.
|1
|Boca Juniors
|76
|14
|62
|36
|40
|17
|23
|2
|River Plate
|72
|3
|69
|37
|35
|17
|18
|3
|Independiente
|45
|8
|37
|16
|29
|9
|20
|4
|Racing Club
|41
|21
|20
|18
|23
|15
|8
|5
|Alumni
|22
|22
|0
|10
|12
|8
|4
|6
|San Lorenzo
|22
|5
|17
|15
|7
|2
|5
|7
|Vélez Sarsfield
|19
|0
|19
|11
|8
|3
|5
|8
|Estudiantes de La Plata
|17
|1
|15
|6
|11
|5
|6
|9
|Huracán
|13
|7
|6
|5
|8
|8
|0
|10
|Rosario Central
|13
|5
|8
|4
|9
|8
|1
|11
|Newell’s Old Boys
|9
|2
|7
|6
|3
|3
|0
|12
|Lanús
|8
|0
|8
|2
|6
|3
|3
* La lista incluye todos los títulos oficiales nacionales e internacionales homologados por la AFA (Asociación Internacional del Fútbol Argentino), la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol).