Así quedó la tabla histórica de puntos en la Primera del fútbol argentino tras el 2026.

Terminó la etapa regular del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino y la tabla histórica de puntos oficiales no sufrió grandes modificaciones, con River Plate y Boca Juniors cada vez más lejos en la cima. Sin embargo, el "Xeneize" se consagró como el campeón y le descontó al "Millonario" ocho unidades en total.

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A la espera de los partidos de los cuartos de final del vigente certamen, aunque el formato cambió en los últimos tiempos, vale la pena destacar cómo marcha el listado general a esta altura de los acontecimientos. La histórica hegemonía de los "cinco grandes" se sostiene intacta a la hora del recuento definitivo.

Así quedó la tabla histórica de puntos del fútbol argentino luego del 2026

Así quedó la tabla histórica de puntos en la Primera del fútbol argentino tras el 2026.

River 7306 puntos. Boca 6968 puntos. Independiente 6355 puntos. San Lorenzo 6319 puntos. Racing 6123 puntos. Velez 5557 puntos. Estudiantes (La Plata) 5540 puntos. Huracán 4727 puntos. Gimnasia (La Plata) 4527 puntos. Newell´s 4285 puntos. Rosario Central 4094 puntos. Argentinos Juniors 3661 puntos. Lanús 3579 puntos. Ferro 3413 puntos. Platense 3324 puntos. Banfield 3109 puntos. Chacarita 2588 puntos. Atlanta 2354 puntos. Colón de Santa Fe 2135 puntos. Quilmes 2057 puntos. Tigre 2019 puntos. Unión de Santa Fe 1926 puntos. Talleres (Córdoba) 1725 puntos. Belgrano (Córdoba) 1169 puntos. Arsenal 865 puntos. Instituto (Córdoba) 840 puntos. Estudiantes (Buenos Aires) 810 puntos. Godoy Cruz de Mendoza 761 puntos. All Boys 739 puntos. San Isidro 730 puntos. Almagro 716 puntos. Deportivo Español 700 puntos. Barracas Central 697 puntos. Estudiantil Porteño 669 puntos. Nueva Chicago 661 puntos. Temperley 597 puntos. Argentino de Quilmes 590 puntos. Gimnasia (Jujuy) 574 puntos. Sportivo Barracas 549 puntos.

* La tabla contabiliza tres puntos por victoria siempre en los partidos oficiales de la Primera División. No incluye los partidos de playoffs o eliminación directa.

La tabla histórica de títulos en el fútbol argentino

P EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP. LOC. COP. INT. 1 Boca Juniors 76 14 62 36 40 17 23 2 River Plate 72 3 69 37 35 17 18 3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20 4 Racing Club 41 21 20 18 23 15 8 5 Alumni 22 22 0 10 12 8 4 6 San Lorenzo 22 5 17 15 7 2 5 7 Vélez Sarsfield 19 0 19 11 8 3 5 8 Estudiantes de La Plata 17 1 15 6 11 5 6 9 Huracán 13 7 6 5 8 8 0 10 Rosario Central 13 5 8 4 9 8 1 11 Newell’s Old Boys 9 2 7 6 3 3 0 12 Lanús 8 0 8 2 6 3 3

* La lista incluye todos los títulos oficiales nacionales e internacionales homologados por la AFA (Asociación Internacional del Fútbol Argentino), la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol).