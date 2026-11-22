Boca Juniors volvió a gritar campeón internacional después de 18 años y Buenos Aires se tiñó de azul y oro. Minutos después del 2 a 0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, que le dio la Copa Sudamericana, miles de hinchas coparon el Obelisco y la Avenida 9 de Julio. Hubo cantos para Leandro Paredes, el capitán y gran figura, y dedicatorias para River Plate.

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Apenas el árbitro pitó el final en Barranquilla, Colombia, miles de bosteros empezaron a llegar en manada al mayor emblema de la Ciudad de Buenos Aires. La celebración desbordó la Plaza de la República y se extendió hasta la Avenida 9 de Julio. Entre banderas, camisetas y bocinazos, los fanáticos festejaron un título internacional que el club esperaba desde hacía casi dos décadas.

Los cantos tuvieron dos destinatarios claros: Leandro Paredes, el líder del equipo, y River Plate, el eterno rival, que recibió varias dedicatorias en plena noche porteña.

El vallado que no frenó la fiesta

Mientras Boca jugaba la final de la Copa Sudamericana 2026, se montó un operativo de vallado alrededor del Obelisco que sorprendió a varios transeúntes del centro porteño.

La medida preventiva respondía a la expectativa por una eventual concentración masiva de hinchas xeneizes. Pero el vallado no impidió la fiesta: los fanáticos pudieron juntarse alrededor del monumento y coparon la zona.

Cómo fue el 2 a 0 de Boca a Atlético Mineiro

En la cancha, Boca Juniors no dejó dudas. El equipo de Rodolfo Arruabarrena borró a Atlético Mineiro y le ganó con mucha facilidad, con Paredes como principal estandarte. El entrenador sorprendió con dos cambios fuertes: incluyó a Tomás Aranda, la máxima promesa del plantel, y le volvió a dar la oportunidad a Sebastián Villa.

El primer grito llegó de uno de los mejores jugadores del equipo. Santiago "Ruso" Ascacíbar tuvo un gol anulado por offside a los 12 minutos, pero cuatro minutos después apareció solo en el área chica y le pegó fuerte y seco para el 1 a 0. Con Aranda y Paredes manejando la pelota, Boca le dio a la final un fútbol claro y sencillo, y el mediocampo fue clave para maniatar al conjunto brasileño.

En el complemento, el Mineiro solo tuvo algún intento suelto, frenado por Paredes y Delgado. En una contra, Jagger Herrera encontró a Villa mano a mano con su lateral: el colombiano lo desbordó y asistió a Miguel Merentiel, que llegó como 9 para el 2 a 0. Desde ahí, Boca ya se veía campeón.

Boca vuelve a ser campeón internacional después de 18 años

El título de la Copa Sudamericana tiene un peso enorme para Boca Juniors. El club no festejaba una copa internacional desde hacía 18 años, una sequía larga para uno de los gigantes del continente.

La consagración llega con Juan Román Riquelme en la presidencia, el Vasco Arruabarrena en el banco y Leandro Paredes en la cancha. Y se suma a la Tabla Anual que el equipo ya había conseguido en el torneo local.

Más allá de los trofeos, Boca se reencontró con un equipo, una forma de jugar y una identidad. Eso le da vuelo y expectativa para lo que viene: un 2027 en el que su verdadera obsesión, la Copa Libertadores, vuelve a parecer posible.